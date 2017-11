Schüler sollen für das Laufen begeistert werden

red



In Zusammenarbeit mit der Audi BKK vermitteln Sportlehrer der Realschule Coburg I (CO I) und Physiotherapeuten Schülern der 5. und 6. Klassen die Laufgrundlagen. Ziel ist es, die Jugendlichen für regelmäßige Bewegung und die Teilnahme am Coburger Nachtlauf zu motivieren.Als besonderen Anreiz lobt die Audi BKK laut Pressemitteilung einen Preis für die teilnehmerstärkste Schule aus.Die Audi BKK in Coburg unterstützt seit vier Jahren den Coburger Nachtlauf und ist Namensgeber für den Schülerlauf. So entstand die Idee, Schüler im Rahmen des Regelsportunterrichtes gemeinsam für das Thema Laufen zu begeistern. Die Bewegung an der frischen Luft ist unabhängig von Wind, Wetter, Vereinszugehörigkeit und Geldbeutel.In Zusammenarbeit mit den Sportlehrern Christina Husslein und Christian Goller unterstützt die Audi BKK die sportliche Motivationsarbeit der Physiotherapeuten, Igor Obrovski und Jutta Kurt, für die 5. und 6. Klassen.Trainingsstart war am Mittwoch, 8. März. Das Projekt wurde am 14. sowie 16. März fortgesetzt. Die beiden Lauftrainer werden danach bei entsprechender Beteiligung eine Laufgruppe unter dem Motto "von Null auf 2 km" nach der Schule betreuen und anleiten.Die Teilnahme der Schüler am Audi-BKK-Schülerlauf wird mehrfach belohnt: Die CO I übernimmt die Startgebühren und jeder Starter erhält zusätzlich ein T-Shirt mit Schullogo. Die teilnehmerstärkste Schule - im Verhältnis zur Schülerzahl - erhält von der Audi BKK Preise. Der 1. Preis sind 500 Euro, der 2. Preis ist ein Gesundheitstag, bei dem es um Bewegung und Ernährung geht, und der 3. Preis ist eine Gesundheitsaktion zum Thema Prüfungsangst.Aktuell bereiten sich auch die 5. und 6. Klassen der Rückert-Mittelschule, begleitet und motiviert durch den Sportlehrer, Gregor Malinowski, auf den Coburger Nachtlauf ( www.nightrun-coburg.de ) vor. Die Audi BKK wird die Coburger Schulen über die Aktion informieren und zum Mitmachen animieren.