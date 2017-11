Schnelles Internet für Hausen

Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in Hausen gewonnen. Ab März 2017 können rund 480 Haushalte in Hausen und dem Ortsteil Wimmelbach Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s (Megabit pro Sekunde) nutzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Telekom wird rund zwölf Kilometer Glasfaser verlegen und einen Glasfaser-Netzverteiler sowie sechs Multifunktionsgehäuse aufstellen oder mit neuer Technik ausstatten. Die Gemeinde Hausen und die Telekom haben dazu nun einen Vertrag unterschrieben.

"Für Familien, Arbeitnehmer mit Home Office, Selbstständige und unsere Unternehmen bringt höheres Tempo enorme Vorteile. Schnelles Internet ist aus unserer Sicht durchaus ein wichtiger Standortvorteil", sagt Zweiter Bürgermeister Bernd Ruppert. red