Schloss Ditterswind lockte mit seiner wechselhaften Geschichte Besucher an

Im Rahmen der Sommerreise des Historischen Vereins im Landkreis Haßberge stand der Besuch von Schloss Ditterswind an. Die Möglichkeit, das Anwesen im Leerstand zu besichtigen, lockte rund drei Dutzend Vereinsmitglieder und Gäste in das beschauliche Hassbergdörfchen. Die Führung hatte Alfred Müller übernommen, der von 1992 bis 2004 die Funktion des Heimleiters von Schloss Ditterswind innehatte.

Müller informierte über den historischen Werdegang des Schlosses und seine wechselvolle Geschichte. Genaueres weiß man demnach erst seit dem 17. Jahrhundert, als die Herren Stein zum Altenstein den Besitz übernahmen. Im Jahre 1881 erfolgte durch neue Eigentümer, die Familie Deuster aus Kitzingen, eine größere Umgestaltung. 1933 schließen sich neue bauliche Veränderungen an, vor allem eine durchgreifende Innenrenovation. Drei Jahrhunderte haben an diesem Schloss gebaut, was zur Folge hatte, dass ein einheitlicher Baustil nicht zu erkennen ist.

Das Jahr 1945 wurde zum Schicksalsjahr des Schlosses: Beim Einmarsch der Amerikaner wurde es von Besatzungssoldaten belegt und diente dann zunächst dem Landkreis Hofheim als Flüchtlingsdurchgangslager, wie Müller erläuterte. Zwei Jahre später wurde es dann vom Besitzer Carl von Deuster der Inneren Mission zur Verfügung gestellt. Nach einem kurzen Versuch, ein Altersheim einzurichten, spendete es als Kindergenesungsheim viel Segen; außerdem war gleichzeitig ein hauswirtschaftlicher Grundlehrgang für schulentlassene Mädchen angegliedert. Im Jahre 1950 ging das ganze Anwesen durch Kauf in den Besitz der Inneren Mission (Rummelsberger Anstalten) über. Fünf Jahre später konnte dem Kinderheim durch den Umbau einer alten Scheune ein Freizeitenheim angegliedert werden.

Ab 1967 fanden dann bis zu 120 Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung im Schloss Ditterswind eine neue Heimat. Schon wenige Jahre später fanden Überlegungen statt, aufgrund der notwendigen Baumaßnahmen das Heim aufzulösen. Durch das Zusammenstehen aller - Mitarbeiter, Bürgerinitiativen, politische und kirchliche Stellen - konnte dies verhindert werden: Es folgte eine grundlegende Sanierung, die Belegungszahl wurde auf rund 80 begrenzt, und das Schloss blieb bis zum Ende 2015 Heim für behinderte Männer und Frauen und bot nicht wenigen Personen eine wohnortnahe Arbeitsstelle, so Müller.

Ehe die Gruppe den Nachmittag mit einer Abendeinkehr in Maroldsweisach abrundete, stattete sie der St.-Nikolauskirche Ditterswind noch einen Besuch ab, wo Liselotte Fertinger einen geschichtlichen Abriss zum Gotteshaus gab.

Am Ende des Besuchs in Ditterswind informierte Burkard Hauck noch über den nächsten Termin. Am Donnerstag, 15. September, trifft man sich in Haßfurt am Neubau des Amtsgerichts, wo das Thema "Gebäudetechnik" behandelt werden soll. Die Veranstaltung, zu der auch Gäste willkommen sind, beginnt um 17 Uhr.