Scheßlitzer Realschüler Zweiter in Bayern

Nachdem sich die Staatliche Realschule Scheßlitz beim Regionalentscheid in Sulzbach-Rosenberg mit dem ersten Platz in der Wettkampfklasse III Mixed die Teilnahme am Mountainbike-Landesfinale erkämpft hatte, ging es nun zur bayerischen Meisterschaft nach Rappershausen. Das Mixed-Team der Scheßlitzer, bestehend aus Maximilian Förtsch/Yann Heinrich und Anna-Maria Krapp/Lina Dorscht, belegte den zweiten Platz.

Die Teilnehmer mussten zuerst einen Geschicklichkeitsparcours durchfahren. Dabei ging es nicht um Zeit, sondern darum, beim Befahren der Wippe, Klötzchengasse oder eines Palettenhindernisses den Boden nicht mit den Füßen zu berühren. Da mit Maximilian Förtsch nur ein Scheßlitzer ohne Strafzeit blieb, war schon vor dem Start zum Rundstreckenrennen für Spannung gesorgt.

Hier wurden die Mountainbiker mit zehn Sekunden Zeitabstand in einzelnen Startwellen auf die Strecke geschickt, um das Starterfeld zu entzerren. Die beiden Jungs zeigten mit Platz 2 (Maximilian Förtsch 19:47 Min.) und 3 (Yann Heinrich 20:10) sehr gute Leistungen. Lina Dorscht fuhr nur 35 Sekunden später als erste Schülerin über die Ziellinie. Damit waren für die Wertung schon zwei gute Zeiten eingefahren, da das Reglement vorsah, dass die Rennzeit von einem Schüler und zwei Schülerinnen in der Addition das Mannschaftsergebnis bilden. So begann das Hoffen auf Anna-Maria Krapp, die als nicht Vereinsmountainbikerin das Team vervollständigt hatte. Die Realschülerin kämpfte tapfer und hielt die Mittelschule aus Waldaschaff mit 1:47 Minuten auf Abstand. Damit belegte die RS Scheßlitz mit 1:06:58 Std. hinter dem Gymnasium Bad Töz ( 1:02:58) den zweiten Platz. red