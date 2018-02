Scheler glückt tolle "Aufholjagd"

Für die Bayerischen Meisterschaften im Sprint-Orientierungslauf hatte sich die noch junge OL-Abteilung des TSV Jetzendorf die Kleinstadt Schrobenhausen, zwischen Ingolstadt und Augsburg gelegen, mit einem abwechslungsreichen Wohn- und Altstadtgelände ausgesucht.

Die Veranstalter aus der vor allem für den Spargelanbau bekannte Region erfreuten sich über ein großes Starterfeld. Die Zuschauer waren sehr gespannt, die für sie bis dahin unbekannte Sportart Orientierungslauf kennen lernen zu dürfen.

Der erste Wertungslauf des Doppelsprintes führte die über 150 teilnehmenden Läufer durch ein Wohngebiet mit diffizilen Innenhöfen. Hier verlor der ein oder andere Coburger Läufer durch kleinere orientierungstechnische Fehler schon wertvolle Sekunden. Deshalb galt es im zweiten Wertungslauf mit voller Konzentration durch die historische und sehr verwinkelte Altstadt zu sprinten.

Diese Aufholjagd gelang Thomas Scheler bei den Herren ab 45 Jahren am besten. Durch seinen perfekten zweiten Lauf konnte er den Zeitrückstand noch minimieren und sich am Ende den Vizemeister-Titel erkämpfen. Auch Gheorghe Cionoiu sicherte sich aufgrund seines Laufpotentials den zweiten Platz in der H55. In dieser Kategorie holten weitere Neuseser die Plätze fünf, sechs und 13 (Roland Huth). Angelika Weid musste sich ebenfalls einer läuferisch stärkeren Konkurrentin geschlagen geben. Bei den jungen Damen sorgten Klara Holzhaus und Antonia Jacobi für die erhofften Medaillen. Sie erreichten Platz 2 und 3 in ihren jeweiligen Klassen. Bei den schnellen Jungs in der Herren 14 konnte sich Daniel Cionoiu den 3. Rang und Anton Tatzel den 9. Rang sichern. Einen weiteren Bronzerang erlief sich Irma Schwarzkopf in der Damenklasse 55.



Durch den Schiltberger Forst

Am nächsten Tag fand im Schiltberger Forst, im nahe gelegen Landkreis Aichach-Friedberg, ein Wertungslauf zum Bayern-Cup 2017 statt. Diesmal stellten die Läufer ihre Kondition über die Langdistanz unter Beweis.

Die besten Ergebnisse erzielten an diesem Tag in der Jugend Antonia Jacobi (1. Platz in der D14) und Klara Holzhaus (2. Platz in der D12). Angelika Weid und Stefan Kirsch gewannen bei den Senioren ihre Klassen und sicherten sich somit die volle Punktzahl für diesen Wertungslauf. Zweite Plätze gab es für Thomas Scheler (H45) und Dieter Oechler (H65) und dritte Plätze für Martina Huth (D55) und Alexander Tippelt (H19 K).

Tobias Geiger vom TV Coburg-Ketschendorf erlief sich in der Herren Elite Kategorie über die mehr als zehn Kilometer lange Strecke den guten 4. Platz vor Sebastian Vetter (TV Neuses). js