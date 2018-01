SV Memmelsdorf gewinnt zum siebten Mal das Weichendorfer Turnier

Der verdiente Sieger bei der 13. Auflage des Metaxa-Cups, dem Hallenfußball-Turnier des SV Weichendorf, hieß erneut SV Memmelsdorf. Damit sicherte sich der Landesligist bereits zum siebten Mal die Wandertrophäe. Nahezu problemlos schaffte es der SVM ins Finale und besiegte hier den TSV Schammelsdorf nach 3:0-Führung verdient mit 4:2.

In der prächtig gefüllten Memmelsdorfer Seehofhalle sahen rund 300 Zuschauer ein bis zum Schluss spannendes und sehr faires Turnier. In den 38 Partien herrschte tolle Stimmung, und es konnten 142 Tore bejubelt werden. In der Gruppe A setzte sich der Seriensieger SV Memmelsdorf souverän ohne Gegentor durch. Der TSV Schammelsdorf folgte, ebenso unbesiegt, auf Platz 2. Turnierneuling SV Wernsdorf und der SV BW Sassendorf folgten den beiden ins Viertelfinale. Bereits Schluss nach der Vorrunde war für den FV Zeckendorf sowie für den SC Lichteneiche.

Auch die Gruppe B wurde von zwei ungeschlagen Mannschaften dominiert. Dabei freute sich der Gastgeber SV Weichendorf (13 Punkte) vor dem SV Merkendorf (11) über den Gruppensieg. Dahinter platzierte sich der TSV Scheßlitz ungefährdet auf dem dritten Platz, und der SC Melkendorf sicherte sich im letzten Gruppenspiel gegen den FV Giech den Einzug ins Viertelfinale. Nach der Gruppenphase schieden der SV Gundelsheim und der FV Giech aus.

Im ersten Viertelfinale setzte sich der SV Memmelsdorf deutlich mit 6:1 gegen den SC Melkendorf durch, Saal und Müller trafen jeweils doppelt. Der TSV Schammelsdorf setzte sich mit 2:1 gegen den TSV Scheßlitz durch, da nutzte auch der sehenswerte Volleytreffer von Schrüfer nichts. Gastgeber Weichendorf rang nach hartem Kampf den A-Klassisten Sassendorf ebenfalls mit 2:1, beide Treffer erzielte T. Mößner, nieder. Für das dritte 2:1 sorgte der SV Wernsdorf, der sich gegen den bis dahin ungeschlagenen SV Merkendorf durchsetzte.

Im ersten Halbfinale traf der TSV Schammelsdorf auf den SV Weichendorf. Den "goldenen" Treffer für Schammelsdorf erzielte Jochen Diller. Das zweite Halbfinalspiel gewann der SV Memmelsdorf gegen den SV Wernsdorf deutlich mit 7:1. Dominik Schirner erzielte den Ehrentreffer. Die Tore der Memmelsdorfer verteilten sich auf sechs Schützen, Peter Koch traf zweimal.

Im Spiel um Platz 3 sicherte sich der gastgebende SV Weichendorf mit dem 4:0 gegen den SV Wernsdorf die Prämie für den Drittplazierten. Pfister, Mehler, T. Mößner und Baumgärtner erzielten die Tore.

In Endspiel kam es zum Duell des Bezirksligisten TSV Schammelsdorf gegen den Landesligisten SV Memmelsdorf. Der SVM ließen dem Gegner in der ersten Hälfte keine Chance. Die 2:0-Pausenführung war die logische Konsequenz. Als 2:30 Minuten vor Ende der Partie das 3:0 fiel, schien die Messe gelesen. Alle Treffer hatte Pascal Schneider erzielt und wurde somit "Man of the Match". Der TSV kam durch Schmidt und Ohland eine Minute vor Spielende zum 3:2. Doch mit der Schlusssirene sorgte Gunzelmann mit dem 4:2 für die Entscheidung.

Bester Torschütze wurde mit acht Treffern Tobias Mößner vom SV Weichendorf. Die Trainer wählten Roman Hochhalter vom TSV Schammelsdorf zum besten Torhüter. tb