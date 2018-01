SPD schlägt Beirat vor zum Digitalen Gründerzentrum

Die SPD-Stadtratsfraktion hat eine neue Initiative gestartet, um den Aufbau des Digitalen Gründerzentrums auf der ehemaligen Lagarde-Kaserne zu unterstützen. Fraktionsvorsitzender Klaus Stieringer sieht darin eine "große und wichtige Chance, um viele kompetente Akteure aus dem Bamberger Wirtschaftsleben zu beteiligen". Mit dem Sachverstand der ganzen Region "kann es gelingen, das neue Gründerzentrum an der Praxis zu orientieren und Erfahrungen aus den Unternehmen zu nutzen."

Die SPD bringe damit einen neuen Akzent in die Debatte über einen Wirtschaftsbeirat ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit ihrem Antrag an Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) solle es gelingen, die theoretische Diskussion über einen möglichen Wirtschaftsbeirat/Zukunftsbeirat in eine konkrete Konzeption überzuleiten.

Die beiden Netzwerkmanager haben bereits ihre Tätigkeit aufgenommen und seien dabei, das Projekt voranzutreiben. Außerdem sei es ein wichtiges Zeichen gewesen, dass die Bamberger Wirtschaft schon in dieser Anfangsphase ein Signal der Unterstützung gesetzt habe. Dennoch werde es eine Herausforderung sein, konzeptionell das neue Digitale Gründerzentrum zukunftsorientiert auszurichten. Es sei hilfreich, "alle Akteure einzubinden, Ideen zu sammeln und Anregungen aufzugreifen".

Dazu sollte ein Forum ins Leben gerufen werden, das die Aufbauphase des Digitalen Gründerzentrums erfolgreich begleite, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Forum könne als Beirat ins Leben gerufen werden, in dem vor allem Branchen, Personen und Unternehmer beteiligt wären, die Bezug zum Digitalen Gründerzentrum hätten. "Denkbar sind hier die IT-Branche, die Universität, die Wirtschaftsverbände und einzelne Persönlichkeiten, die sich schon auf diesem Gebiet einen Namen gemacht haben und dadurch geeignet sind, den Aufbau eines neuen Digitalen Gründerzentrums konstruktiv und beratend zu begleiten", erklärte Stieringer. red