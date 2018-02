SPD ertanzte 1500 Euro für beide Kirchen und die Tafel

Auch bei der dritten Ü-30-Party des SPD-Ortvereines wurde für einen guten Zweck abgetanzt. Im Bürgerbüro an der Bamberger Straße übergab das Organisationsteam mit Sandra Wüstner, Rita Dankers, Holger Auernheimer, Petra Mauser und Wolfgang Mehler den Überschuss von 1500 Euro an die beiden Kirchen sowie an die Herzogenauracher Tafel. Knapp 500 Partygäste waren am 18. Februar ins Vereinshaus gekommen, um bis weit nach Mitternacht zu feiern.



Dieter Händel gewidmet

Die Party war dem verstorbenen früheren SPD-Stadtrat Dieter Händel gewidmet, der die Ü-30-Partys mitbegründet hatte und im Februar 2016 nach einer kurzen, schweren Krankheit gestorben ist. Die Leiterin der Herzogenauracher Tafel, Gaby Richter, freute sich über einen Umschlag mit Rewe-Einkaufsgutscheinen. "Damit können dann wenn nötig frische Waren für unser Kunden kaufen, aber auch mal was Außergewöhnliches, was wir sonst nicht in den Regalen haben", bedankte sich die Leiterin. Pfarrer Helmut Hetzel und sein evangelischer Amtskollege Oliver Schürrle werden das Geld ebenfalls für soziale Zwecke verwenden und jeweils dem Familien-Fonds zuführen.