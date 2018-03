SPD-Ortsverein ehrt langjährige Mitglieder

Betrübt war man bei der Jahresversammlung des SPD-Ortsvereins (OV) am Mittwoch in Memmelsdorf über das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen, wo die SPD aus der Regierungsverantwortung abgewählt wurde. 42 Mitglieder hat der OV, einige davon wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Zwei Neuaufnahmen konnte Vorsitzender Manfred Michel vermelden, Sascha Maempel und Boris Bayer. Michel ging auf gesellschaftliche Veranstaltungen ein wie die Kaffeekannenausstellung im März. Olga Jakelski hatte ihre Sammlung für die Ausstellung zur Verfügung gestellt.



Teilnahme ist nicht gewünscht

"Am Grundschuljubiläum im Juni war eine Teilnahme unsererseits nicht erwünscht, da man keine Wahlwerbung politischer Parteien zulassen wollte. Ich bin der Meinung, dass ja gerade die politischen Vertreter im Gemeinderat für die Installation und Unterhaltung der Schulen zuständig sind und unsere Vertreter mit Bürgermeister Helmut Dietz an der Spitze ihren Beitrag dazu leisten", sagte Manfred Michel. "Nach dem Erfolg der Kaffeekannenausstellung boten wir im November im Präckleinhaus eine Bilderausstellung einheimischer Künstler an. Diese Ausstellung, bei der die Hobbykünstler Irmi Schleicher, Birgit Meyer, Ute Schulze und Werner Jeschin ihre Exponate ausstellten, war ein großer Erfolg", freute sich Manfred Michel.

Die "Halbzeitbilanz" von Bürgermeister Helmut Dietz fiel zufriedenstellend aus. "Untermerzbach entwickelt sich kontinuierlich weiter und ist auf einem guten Weg", sagte er. Viele Maßnahmen, so bei der Beseitigung von Leerständen oder Unterstützungsmaßnahmen bei der Ansiedlung von Neubürgern, würden greifen.

Gedanken müsse man sich im Hinblick auf das 100-jährige Bestehen des Ortsvereins im Jahr 2018 schon jetzt machen, meinte Heinz Jahn.

Gewählt wurden zudem als Delegierte zum Parteitag Helmut Dietz, Hedwig Absmann und Manfred Michel. Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Olga Jakelski und Hedwig Absmann, für 35 Jahre Hermann Suckert. Helmut Will