SC Höchstadt II und III bleiben punktlos

Der fünfte Spieltag beim Schachclub Höchstadt hat drei klare Ergebnisse hervorgebracht: Die erste Mannschaft fuhr in der Bezirksoberliga ihren höchsten Sieg seit 13 Jahren ein. Derweil scheint der Abstieg aus der Bezirksliga für die Zweite besiegelt. Auch Team 3 bekleckerte sich nicht mit Ruhm.



Bezirksoberliga Oberfranken

SC Höchstadt -

TSV Bindlach III 6,5:1,5

Die ersatzgeschwächten Gäste blieben ohne Gewinn. Nach drei Stunden endete die erste Partie, Kapitän Holger Schwarzmann kam über ein Remis im Damenendspiel nicht hinaus. Doch an den anderen Brettern zeichnete sich der Heimsieg längst ab. Der Gegner von Alexander Mönius gab nach einem Bauernverlust in kritischer Stellung frühzeitig auf. Reiner Schulz spielte am achten Brett gegen einen sehbehinderten Kontrahenten, der auf einem Steckbrett seine Züge ausführte. Der Höchstadter gewann eine Leichtfigur und erhöhte damit auf 2,5:0,5.

Der 19-jährige Christian Koch überzeugte am Spitzenbrett mit einem starken Angriff auf die Königsstellung. Tobias Schwarzmann sicherte den Erfolg mit seinem fünften Sieg am fünften Spieltag. Michael Gorka holte gegen einen Jugendspieler den fünften vollen Punkt für die Gastgeber. Abschließend steuerten mit dem 16-jährigen Oliver Mönius und dem 54-jährigen Michael Brunsch der "Junior" und der "Senior" im Team zwei Unentschieden bei.

Mit 7:3 Mannschaftspunkten (MP) hat der SCH keinerlei Abstiegssorgen mehr. Doch auch der einzige Aufstiegsplatz in die Regionalliga Nord-West scheint kaum erreichbar. Am kommenden Spieltag bittet der punktverlustfreie Tabellenführer Nordhalben zum Duell.



Bezirksliga-West Oberfranken

Post SV Bamberg -

SC Höchstadt II 5,0:3,0

0:10 MP lautet die bittere Zwischenbilanz für die Reserve. Nach fünf von neun Spieltagen scheint der Abstieg in die unterste Klasse, die Kreisliga Bamberg, kaum noch vermeidbar. Im Kellerduell gab es keine einzige Gewinnpartie. Nominell waren die Teams auf Augenhöhe, doch nach zwei schnellen Remisen von Horst Schulz und Nicolas Leiß gingen die Bamberger mit 3:1 in Führung. Rüdiger Roppelt stand zu passiv, büßte Dame und Partie ein. Auch Walter Schmidt unterlag nach zweieinhalb Stunden. Im Anschluss kamen Mannschaftsführer Elias Pfann, Wolfgang Paulini, Alfred Götzel und Janusz Gorniak über Punkteteilungen nicht hinaus.



Kreisliga Bamberg

SC Höchstadt III -

Memmelsd./Hollf. II 2,5:5,5

Auch die Dritte bleibt punktlos. Der ersatzgeschwächte Gastgeber unterlag der Spielgemeinschaft deutlich und bleibt Schlusslicht. Positiv hervorzuheben ist ein Remis der elfjährigen Merle Gorka. sd