Rotes Kreuz Haßberge ernennt Rudolf Handwerker zum Ehrenvorsitzenden

Die Geschichte und der Erfolg des Kreisverbandes Haßberge des Bayerischen Roten Kreuzes sind mit einem Namen eng verbunden: 32 Jahre lang war Landrat a.D. Rudolf Handwerker ehrenamtlicher Kreisvorsitzender. Bei der Mitgliederversammlung am Wochenende in Ebern wurde er für seine Verdienste deshalb zum Ehrenvorsitzenden des BRK ernannt und aus seinem Amt verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Landrat Wilhelm Schneider an.

Als Erfolgsgeschichte bezeichnete stellvertretender Vorsitzender Reinhold Nastvogel vor rund 150 Mitgliedern in der Frauengrundhalle Handwerkers Wirken. Acht Mal in Folge wurde er in den vergangenen drei Jahrzehnten zum Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt.

"Mit viel Geschick, dem notwendigen Sachverstand und durch Ihre Offenheit gegenüber Neuem haben Sie unseren Kreisverband zum Erfolg geführt", attestierte Nastvogel. "Die Nähe zu den Menschen hat Sie als Vorsitzenden einmalig gemacht." Als Anerkennung überreichte er Handwerker die Urkunde zum Ehrenvorsitzenden.

Handwerker hat nach Worten des BRK-Bezirksvorsitzenden Eduard Lintner ein besonderes Vertrauensverhältnis der Bevölkerung in das Rote Kreuz geschaffen. Besonders am Herzen habe ihm das Blutspenden gelegen. "Unermüdlich warb er um neue Spender", sagte Lintner in seiner Laudatio. Nicht zuletzt sei es ein Erfolg Handwerkers, dass der Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge seit 34 Jahren in Folge Bayerns Spitze beim Blutspendeaufkommen der Bevölkerung anführt.

In Handwerkers Amtszeit wurde ein Rot-Kreuz-Zentrum in Haßfurt errichtet, eine Rettungswache in Hofheim gebaut und 1995 nach achtjährigem Bemühen die Errichtung einer zusätzlichen Rettungswache in Eltmann für den Raum Steigerwald vor dem Verwaltungsgericht erstritten. 2012 hat der Kreisverband das ehemalige Sanitätsgebäude in der alten Kaserne in Ebern erworben und in zweijähriger Umbauphase zu einem neuen Rot-Kreuz-Zentrum mit Rettungswache ausgebaut.

Die Aufgabenfelder des Kreisverbandes sind laut Lintner stetig gewachsen. So wurde es unumgänglich, nach einer Raumlösung für die am Stammhaus in Haßfurt organisierten Geschäftsfelder zu suchen. Deshalb wurde vergangenes Jahr in unmittelbarer Nachbarschaft das alte Telekomgebäude in der Industriestraße gekauft, das derzeit umgebaut wird. Aktuellstes Projekt ist der Umbau der Unterkunft für die Bereitschaft in Knetzgau. Das größte Anliegen Handwerkers sei stets die Sozialarbeit gewesen; hier könne der Kreisverband 21 Angebote von der ambulanten Pflege über alle sozialen Dienstleistungen bis hin zur Mittags- und Ganztagsbetreuung an Schulen sowie an einer Kindertagesstätte vorweisen, lobte Lintner.

Rudolf Handwerker zeigte sich in seiner Dank- und Abschiedsrede gerührt. Da er aufgrund eines Schlaganfalls nicht mehr sprechen kann, ließ er seine Rede von seinem Freund und stellvertretenden BRK-Kreisvorsitzenden Wolfgang Borst vortragen. In den 32 Jahren unter seinem Vorsitz habe der BRK-Kreisverband stetig neue Tätigkeitsfelder erschlossen und nehme eine wichtige Stellung in der öffentlichen Daseinsvorsorge im Kreis Haßberge ein, erklärte Handwerker.

"Ich muss gestehen, die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden erfüllt mich mit Stolz", freute sich Rudolf Handwerker. "Sie bedeutet für mich Wertschätzung und ich empfinde sie als sichtbares Zeichen erfolgreicher Zukunftsarbeit für unseren Wohlfahrtsverband." Dann sagte Handwerker noch ein besonderes Dankeschön: Zum einen als Kreisvorsitzender an die Bevölkerung des Landkreises, die mit fast 12 000 Fördermitgliedern hinter dem Roten Kreuz stehe und den Verband unterstütze. Zum anderen "ganz persönlich unseren Rot-Kreuz-Teams für die schnelle rettungsdienstliche Hilfe, die ich aufgrund akuter Erkrankungen im Notfall in den letzten Jahren persönlich in Anspruch nehmen musste. Sie machen einen prima Job, herzlichen Dank dafür!" wi