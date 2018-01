Roßstadt wünscht mehr Mitsprache

Werner Lang ist zum Vorsitzenden der CSU Roßstadt gewählt worden. Stellvertreter und Schatzmeister bei der Jahresversammlung des Ortsverbandes wurde Michael Schwinn.

Das weitere Ergebnis der Neuwahl: Ursula Schramm ist Schriftführerin. Werner Hofmann, Matthias Schramm und Franz Schramm wurden als Beisitzer in die Ortsvorstandschaft berufen. Die Kasse prüfen Ludwig Engel und Josef Neundorfer. Zu Delegierten in die Kreisversammlung wurden Werner Hofmann, Matthias Schramm und Werner Hofmann bestellt.



Würdigung

Eingangs gedachten die Mitglieder des bisherigen Vorsitzenden Alois Hofmann. Er war nach langer und schwerer Krankheit gestorben. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Werner Lang würdigte Hofmanns Verdienste. "Unser CSU-Ortsverband feierte im letzten Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Beim Festabend hob Alois Hofmann noch mit Stolz hervor, dass wir in dieser Zeit nur zwei Vorsitzende hatten. Er war lange Zeit mit seiner ganzen Leidenschaft als Vorsitzender tätig, aber auch als Stadtrat und Stadtteilsprecher. Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren."

Werner Lang bezeichnete es als vordringliches Ziel, dass der Stadtteil Roßstadt wieder im Stadtrat vertreten ist. Dies sei ganz wichtig, um auch der Erweiterung des Baugebiets und der Erschließung neuer Bauplätze mehr Nachdruck zu verleihen. Welche Auswirkungen das habe, sehe man am Beispiel von Weisbrunn, wo die Einwohnerzahl gewachsen sei und sich viele Bürger in den Vereinen wie Feuerwehr oder Musikkapelle engagierten. In Roßstadt seien dagegen junge Bürger teilweise weggezogen und hätten anderweitig einen Bauplatz gefunden und Häuser gebaut. Dies habe Auswirkungen auf den Nachwuchs und das spüre man schon in den Vereinen wie auch bei der Feuerwehr, die zu wenig Aktive habe.

Der Eltmanner Bürgermeister Michael Ziegler informierte über die Vorhaben in dem Stadtteil. Hier habe die Stadt im Rahmen der Dorferneuerung die Frankenstraße und den Dorfplatz ausgebaut. Nun stehe noch der Kirchenvorplatz an. Gegenwärtig sei man bei der Dachsanierung der Kirche, die im Eigentum der Kirchenstiftung stehe; der Glockenturm sei aber Sache der Stadt Eltmann. Gerade hier seien derzeit umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Beim Läuten der Glocken habe es in den letzten Jahren Erschütterungen gegeben, die sich bis in das Gebälk der Kirche ausgewirkt hätten. Aus dem Grund müsse man das Gebälk und Dach neu richten, sagte er.



Verhandlungen laufen

Ein weiterer Schwerpunkt, so Bürgermeister Ziegler, sei die Erweiterung und Erschließung des Neubaugebiets oberhalb der Weinbergstraße. Die Stadt habe hierfür einen rechtsgültigen Bebauungsplan, der großzügig bemessen sei. Gegenwärtig stehe die Stadt in den Verhandlungen mit den Landwirten und wolle die Gespräche im laufenden Jahr noch abschließen, um danach in die weitere Planung und in die Erschließung zu gehen. gg