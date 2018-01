Rödentaler Schüler feiern ein Fest für Integration

An der Mittelschule Rödental-Oeslau lernen ausländische und deutsche Schüler voneinander. Um ihren deutschen Schülern die Länder, aus denen ihre ausländischen Klassenkameraden kommen, näherzubringen, veranstaltete die Mittelschule Rödental-Oeslau am Freitag ein Integrationsfest auf ihrem Gelände.

"Unsere Schule ist kunterbunt", sang der Schulchor zur Eröffnung des Festes, zu dem auch die Eltern eingeladen waren. Die Rödentaler Mittelschule nimmt am Projekt "Coburg ist bunt" teil, das die Integration von Neuankömmlingen in der Region unterstützt und von der "Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Coburg" gefördert wird.

Unter den 202 Schülern haben 31 ausländische Wurzeln. In einer Übergangsklasse werden viele von ihnen seit diesem Schuljahr besonders betreut und auf den normalen Unterricht vorbereitet. "Manche von ihnen können noch nicht lesen und schreiben", erklärt Schulleiterin Susanne Fritze. "Damit sie später im Unterricht mitkommen, fördern wir sie besonders."

Die Schüler mussten ein Quiz über Ungarn beantworten. Die Antworten fanden sie auf Infoplakaten.

Auf Englisch musste dann noch eine Reise nach Ungarn geplant werden. Wer alles erledigt hatte, bekam kleine Geschenke wie Rezepte für ungarisches Gulasch und Palatschinken. Im tschechischen Raum gab es ein Kreuzworträtsel, das ausgefüllt werden musste.

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie der eigene Name im Arabischen aussieht, war bei Ziarher aus Pakistan richtig. Er und seine Freunde übersetzten die deutschen Namen. Seine Klassenkameraden staunten nicht schlecht, weil im Arabischen von rechts nach links geschrieben wird. "Die deutsche Sprache zu lernen ist schwer", sagte Ziarher, "aber es lohnt sich, weil es eine schöne Sprache ist." sh