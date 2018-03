Rödentaler SPD lobt die Zusammenarbeit im Stadtrat größtenteils

Zahlreiche Themen kamen bei der Hauptversammlung des SPD-Ortsvereins Rödental zur Sprache. Vorsitzender Jürgen Lorke bezifferte die Mitgliederzahl 115 Personen zum Ende des Jahres 2016. Er zeigte sich erfreut über die weitgehend gute Zusammenarbeit aller Fraktionen im Rödentaler Stadtrat. Nur für die CSU-Fraktion gelte dies aus seiner Sicht nicht uneingeschränkt, da diese oftmals den Eindruck erwecke, mit sich selbst zu tun zu haben. Nur der Dritte Bürgermeister stelle insoweit eine wohltuende Ausnahme dar.

Das Thema Straßenausbaubeitragssatzung werde nun auch in der Öffentlichkeit und anderen Kommunen breit diskutiert. Dabei habe die SPD-Fraktion schon vor mehr als einem Jahr im Rödentaler Stadtrat darauf hingewiesen, wie wichtig eine baldige Entscheidung sei. Zuletzt habe die SPD beantragt, eine öffentliche Informationsveranstaltung in Rödental durchzuführen, bevor der Stadtrat endgültig entscheide; der Bürgermeister hat dies auch zugesagt.

Zweiter Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender Thomas Lesch berichtete von einer weiteren geplanten Schuldenreduzierung im Rödentaler Haushalt zum Jahresende 2017 auf unter acht Millionen Euro. Die Stadt investiere heuer in viele Projekte. Dass es dabei nicht ohne einen Griff in die Rücklagen abgegangen sei, verwundere nicht; dennoch sollte dies laut Lesch die Ausnahme bleiben, um für mögliche zukünftige Einnahmeausfälle gewappnet zu sein. Als Herausforderungen bezeichnete Lesch die Leerstände im Stadtzentrum sowie die schrittweise Umgestaltung der ehemaligen Staatsstraße durch Mönchröden und Oeslau. Hier warte man gespannt auf die Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK), das im Laufe des Jahres 2017 vorgestellt werden soll. Aus dem Werksenat berichtete Stadtrat Herbert Krug. Die Verschuldung sei zwar immer noch hoch, aber in den vergangenen Jahren seien auch bei den Rödentaler Stadtwerken Schulden abgebaut worden. lt