Rödental tritt der Projektgesellschaft für den Verkehrslandeplatz bei

Nach Neustadt und Ebersdorf hat nun auch der Stadtrat in Rödental beschlossen, sich mit einer Einlage von 1000 Euro an der Projektgesellschaft für den Bau eines Verkehrslandeplatzes bei Wiesenfeld und Neida zu beteiligen.

Noch zu Beginn der Sitzung am Montag versuchte die Fraktion der Grünen, den Punkt von der Tagesordnung absetzen zu lassen. Fraktionsvorsitzender Ulrich Leicht verwies auf Medienberichte, nach denen die Deutsche Flugsicherung vor wenigen Tagen noch einmal erklärt hatte, dass ein Verkehrslandeplatz an dem vorgesehenen Standort aus Sicherheitsgründen abgelehnt werden müsse. Neben den drei Stadtratsmitgliedern der Grünen stimmten jedoch nur Christoph Franke und Herbert Krug von der SPD für diesen Antrag. So konnte später über den Tagesordnungspunkt abgestimmt werden, der nach einem Antrag der CSU-Fraktion aufgenommen worden war.



Mitreden können

Ähnlich wie in Neustadt und Ebersdorf wurde argumentiert, dass die Stadt über den Beitritt Informationen über den Fortgang der Entwicklung im Genehmigungsverfahren erhält und in der Gesellschaft ein Mitspracherecht bekommt. Ausdrücklich heißt es in der Beschlussvorlage: "Um das Interesse der Stadt Rödental an der heimischen Wirtschaft deutlich zu machen und sie zu unterstützen, sollte sie sich bezüglich des Verkehrslandeplatzes positionieren."

Stadt und Landkreis Coburg, IHK und Gesellschafter vor allem aus regionalen Unternehmen hatten sich 2010 zur Projektgesellschaft zusammengeschlossen. Der erhebliche Widerstand in der Bevölkerung gegen das Vorhaben gipfelte 2015 in einem Bürgerentscheid. Am 14. Juni 2015 wurde der Landkreis dadurch gezwungen, aus der Gesellschaft wieder auszutreten.

Zwischenzeitlich erklärte die Deutsche Flugsicherung den Standort für ungeeignet. Der Projektgesellschaft wurde darauf hin durch das Luftamt mitgeteilt, dass der Bau im Genehmigungsverfahren abzulehnen sei. Mit einer eigenen Studie versucht die Projektgesellschaft nun ihrerseits, die Sicherheitsbedenken auszuräumen.



Namentliche Abstimmung

Thomas Lesch (SPD) erinnerte daran, dass die Flugsicherung noch im Raumordnungsverfahren zu Beginn der Planungen alle vier potenziellen neuen Standorte für einen neuen Flugplatz im Coburger Land für geeignet erklärt habe. Auf Antrag von Christoph Franke (SPD) wurde anschließend namentlich abgestimmt. Dabei stimmten aus der Fraktion der Freien Wähler Hans Joachim Lieb, Rolf Wohlleben, Werner Wanka, Gisela Böhnel und Cathrin Minderlein für den Einstieg in die Projektgesellschaft. Jutta Franz und Markus Rosenbauer stimmten dagegen. Heinz Pommer und Jens Blümig waren nicht anwesend. Aus der CSU-Fraktion stimmten Ingrid Ott, Elmar Palauneck, Trixi Preß-Zapf und Gerd Mücke für den Beitritt. Matthias Löffler und Stefan Zapf waren abwesend. In der SPD-Fraktion stimmten Wolfgang Hasselkus, Thomas Lesch und Hans-Jürgen Lorke für den Beitritt, Georg Burkhardt, Herbert Krug und Christoph Franke waren dagegen. Die Grünen Ulrich Leicht, Jürgen Faber und Stefan Handke stimmten geschlossen dagegen. Bürgermeister Marco Steiner (FW) stimmte für den Beitritt. Mit 13 zu sieben Stimmen wurde der Beschluss gefasst.