Rock, Pop und pulsierende Grooves

Unbeschwert durch die Altstadt bummeln und an einem Abend die verschiedensten Klänge auf sich wirken lassen - seit vielen Jahren ist das in Hammelburg Tradition. Am Samstag, 8. April, öffnen heimische Gastronomen, Winzer und Vereine ihre Pforten für das Kult-Event "Hammelburg Moves". Los geht's um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Insgesamt zehn Lokalitäten haben sich abermals zusammengetan, um den "Moves-Fans" ein abwechslungsreiches Musikprogramm in toller Atmosphäre zu zaubern.

Das Organisationsteam hat sich zur 8. Auflage des Keller- und Kneipenfests ein paar "alte Bekannte" aus der Hammelburger Musikszene geholt. So trifft man in der Vinothek des Weinguts Schloss Saaleck auf "Dr. Jekyll & Mrs. Hyde". Dahinter verbergen sich Tina Pabst (Gesang) und Sascha Turtschany (Gitarre), die sich extra für "Hammelburg Moves" spontan zusammengetan haben, um die Hits aus den 60ern bis heute als Acoustic-Duo zu präsentieren.

Das Energiebündel Natascha Wallace wird mit ihren sechs Kollegen von der "Soul Alliance" in der Wandelbar für eine volle Tanzfläche sorgen. Die bunte Gruppe von Soul-Liebhabern aus dem Würzburger Land hat sich vor allem der Soul-, Funk- und Pop-Musik vergangener Jahrzehnte verschrieben.



Rock und Rockklassiker

Im Irish Pub sorgt die Band "Fast Lane" für authentische, handgemachte und unverfälschte Rockmusik. Das Konzept der vierköpfigen Band ist einfach: "Wir machen nur die Musik, die uns selbst gefällt." Dabei geben sie Rockklassiker von Guns 'n' Roses, Eagles, Beatles, Queen, Dire Straits, Fleetwood Mac, Bad Company, Stones, Bon Jovi, AC/DC u. v. m. zum Besten.

Am Zenit internationaler Rockklassiker gleitet auch die Gleitschirmfliegerband "CloudBase", heuer zusammen mit der Ha-Ka-Ge im Rathauskeller. Hier können Rockmusikfans jeden Alters in andere Dimensionen entschweben. Geschwebt wird auch im Stadtcafé - und zwar über die Tanzfläche. Wie schon im Vorjahr kommen bei "Just4" alle Tanzwütigen auf ihre Kosten. "Tanzen, Hüpfen, Schwitzen - bis die Kellerwände zittern!" - so lautet das Motto der Musikini mit der Liveband "Bei die Omma" im Bocksbeutelkeller. Soul, Funk und Disco der 70er Jahre bis hin zu Pop und Rock der 2000er werden das Publikum begeistern. Bei der Freiwilligen Feuerwehr im Winzerkeller bringt die Band "Overdrive" mit pumpenden Bässen und pulsierenden Groves das alte Gewölbe zum Wackeln.

Im Downtown-Diner treffen die Gäste nach einem Jahr Pause wieder auf die spielfreudigen Musiker von Hang Loose. Zu ihrem Repertoire gehören Songs aus den 70er und 80er Jahren. Für Wohlklang und Harmonie sorgt hingegen das Unplugged-Trio "Chris, me & Jehn" in der Wirtschaft am Viehmarkt.

Beat-lastig geht es dagegen im Gewölbekeller bei Müllers zu, wo "Elotail" auch dieses Jahr wieder zusammenbringt was zusammengehört, nämlich Wein, Cocktails und Beats. Die Elektro- und Cocktailparty war schon die beiden Jahre zuvor vor allem bei den jüngeren Besuchern ein Geheimtipp. red