Rene Großmann zweifacher Titelträger

Bei der Tischtennis-Vereinsmeisterschaft des TSV Ebersdorf standen am Ende gleich drei Spieler punktgleich an der Spitze. Bei der Titelvergabe musste sogar der direkte Vergleich herangezogen werden, weil Rene Großmann und Andreas Zipfel das gleiche Satzverhältnis hatten (26:6).

Letztlich verteidige Großmann seinen Titel, da er Zipfel mit 3:2 in die Knie gezwungen hatte. Platz 3 ging an Volkmar Reitz (26:8).

Unerwartet kam gute vierte Platz für Markus Tröbs aus der zweiten Mannschaft, der sich immer mehr steigerte und glänzend aufspielte. Auch bei der Vergabe von Platz 5 lagen drei Akteure (jeweils 4:5) gleichauf.

Endstand: 1. Rene Großmann 8:1 Spiele/26:6 Sätze, 2. Andreas Zipfel 8:1/26:6, 3. Volkmar Reitz 8:1/26:8, 4. Markus Tröbs 6:3/20:11, 5. Peter Sorge 4:5/ 16:16, 6. Thomas Bergner 4:5/ 14:19, 7. Günter Neubauer 4:5/ 13:21, 8. Krzysztof Szuszkiewicz 2:7/9:24, 9. Fritz Schlosser 1:8/8:24. 10. Karl-Heinz Schlosser 0:9/4:27.

Auch im Doppel sicherte sich Rene Großmann den ersten Platz. Er gewann zusammen mit dem erstmals mitwirkenden polnischen Neuzugang Krzysztof Szuszkiewicz ohne Niederlage.

Doppel-Endstand: 1. Großmann/Szuszkiewicz 4:0/12:3, 2. Reitz/F. Schlosser 3:1/11:8, 3. Zipfel/Bergner 2:2/7:7, 4. Tröbs /Neubauer 1:3/6:9, 5. Sorge/K.-H. Schlosser 0:4/3:12. hf