Rathaussaal wird zum Podium der Talente

Klangvoller Querschnitt



Für das kulturelle Leben des Landkreises Coburger leistet sie einen immens wichtigen Beitrag - die Orchesterschule Rödental. Das beweist nicht zuletzt das Jahreskonzert, bei dem Vielfalt wie Qualität der musikalischen Ausbildung für das zahlreich erschienene Publikum hörbar werden.Im Jahr 2004 mit dem Ziel gegründet, gut ausgebildeten Nachwuchs für das "Jugendorchester Rödental" und für den "Musikverein Stadt Rödental" sicherzustellen, hat sich die Orchesterschule längst etabliert als wichtige musikalische Ausbildungsstätte.Gegenwärtig erlernen deutlich mehr als 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihr Instrument bei qualifizierten Fachlehrkräften oder besuchen die musikalische Früherziehung.Beim Jahreskonzert im Rödentaler Rathaussaal demonstrierten die Schüler ihr Können mit einem klangvollen Querschnitt vom Barock bis zur Filmmusik, von Rameau und Vivaldi über Haydn bis hin zum Beatles-Hit "Yesterday".Beachtlich vielseitig auch die Instrumente, die zum Einsatz kamen - von der Blockflöte und der Flöte bis zur Trompete und zum Saxofon. Aber auch Klavier, Gitarre und Geige waren vertreten.Das Ausbildungskonzept der Orchesterschule beginnt mit der musikalischen Früherziehung der Kinder. Die zweite Station ist dann die musikalische Grundausbildung.Seit November 2016 gibt es in Kooperation mit der Grundschule Rödental Mitte die Möglichkeit, im Nachmittagsunterricht Instrumentalunterricht in der Musik-AG zu erhalten. In diesem Schuljahr werden die Instrumente Blockflöte und Gitarre angeboten (weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage: ww.orchesterschule-roedental.de ).