Ralf-Werner Ohnemüller startet mit der ATS-Reserve

Am Wochenende stehen in der Fußball-Kreisklasse 4 Kulmbach die ersten Partien nach der Winterpause an. Bereits am Samstag um 15 Uhr kommt es zu einem interessanten Stadtderby. Das Schlusslicht VfB Kulmbach II gastiert beim TSV 08 Kulmbach (6.). Während die Metzdorfer in akuter Abstiegsgefahr sind, dürfen die Katzbachtaler sogar noch vom möglichen Kreisliga-Aufstieg träumen. Ebenfalls ein Kulmbacher Stadtderby findet am Sonntag um 13 Uhr statt. Der ATS Kulmbach II (15.) empfängt zur ersten Partie im neuen Jahr den VfR Katschenreuth II (7.). Gleichzeitig ist es auch die erste Partie des neuen ATS-Trainers Ralf-Werner Ohnemüller, der die junge Bezirksliga-Reserve bis zum Saisonende übernommen hat.

Eine ganz heiße Partie steigt am Sonntag um 15 Uhr in Motschenbach, wo der heimische SV (13.) den direkten Konkurrenten TSV Thurnau (14.) empfängt. Beide Mannschaften sind auf einem Relegationsplatz. Der SV hat zwar zwei Zähler mehr als Thurnau, allerdings hat der TSV noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Ein weiteres Lokalduell steht am Sonntag um 15 Uhr zwischen dem TDC Lindau (3.) und dem Aufsteiger TSV Trebgast (8.) an. Während die "Trimmer" derzeit voll im Aufstiegskampf sind, befinden sich die Trebgaster im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel endete 2:2. Ebenfalls ein Derby und gleichzeitig ein echtes Topspiel ist am Sonntag um 15 Uhr die Partie zwischen dem SC Altenplos (2.) und der Überraschungsmannschaft des SV Ramsenthal (4.). Beide Teams haben gute Chancen auf den Kreisliga-Aufstieg. Das Hinspiel gewannen die Ramsenthaler durch den späten Treffer von Kapitän Marc Dippold mit 1:0.

Im Vergleich zu den Vorjahren spielt der TSV Harsdorf (11.) bisher eine schwache Saison. Die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Spielertrainers Ingo Scharnagel (der ehemalige Warmensteinacher Trainer Manfred Sahr übernimmt zur neuen Saison) hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt der TSV den souveränen Spitzenreiter FC Kupferberg, der mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen möchte. Zudem empfängt am Sonntag um 15 Uhr der SSV Kasendorf II (5.) den TSV Neudrossenfeld III (.) zum Reserve-Duell, während der SSV Peesten (10.) die fünf Punkte schlechtere SG Rugendorf/Losau (12.) zu Gast hat. nd