Herzogenaurach — Heuer feiert die gute alte Radarkontrolle ihr 60-jähriges Bestehen. Die Polizei ist froh, dass es die Kontrollmöglichkeit gibt. Temposünder hingegen sind sehr einfallsreich, wenn sie sich am verhassten Überwacher rächen. Die Geräte werden angezündet, besprüht oder mit Klebeband umwickelt.

Von einem kuriosen Fall berichtet der Medizinisch-Psychologische Untersuchungsberater Thomas Wolff, Inhaber der Beratung MPU Wolff und im Bereich Erlangen-Höchstadt tätig. "Ein Temposünder hat in seiner Wut den Stecker aus dem mobilen Gerät gezogen und sich im Anschluss eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert." Somit wurde aus einem Bußgeld für die Geschwindigkeitsüberschreitung eine Straftat wegen Behinderung der Polizeiarbeit mit MPU-Auflage.

Seit 2014 gilt das Acht-Punktesystem für Autofahrer. Acht Punkte in Flensburg bedeuten den Entzug der Fahrerlaubnis. Der Führerschein kann frühestens nach sechs Monaten und bestandener medizinisch-psychologischer Untersuchung (MPU) beantragt werden. "Wer Geschwindigkeitsbegrenzungen innerorts mit 31 Stundenkilometer und außerorts mit 41 Stundenkilometer überschreitet, muss die Fahrerlaubnis für einen Monat abgeben und ein Bußgeld zwischen 140 und 200 Euro zahlen", sagt Reinhold Teglas, stellvertretender Gruppenleiter der Polizeiinspektion Herzogenaurach.

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 110 Führerscheine in der Polizeiinspektion Herzogenaurach abgegeben. Wenn der Fahrer die letzten zwei Jahre nicht auffällig gewesen ist, dürfe er sich innerhalb von vier Monaten den Zeitpunkt der Abgabe aussuchen. Im Fall von Matthias Bayer (Name von der Redaktion geändert) war das auch so. "Ich habe auf der A73 nach Forchheim die Geschwindigkeitsbegrenzung der Polizei schlichtweg übersehen. Sie hatte das übliche Tempolimit wegen Lkw-Kontrollen auf 80 Stundenkilometer gedrosselt. Meiner Meinung nach eine perfide Taktik."



Frau und Vater als Chauffeur

Matthias Bayer wurde dann von seiner Frau und seinem Vater zu Terminen gefahren. Das Ganze hätte aber auch eine positive Seite. "Die klassische Frage ,Wer fährt, wer trinkt?' hat sich erübrigt. Trotzdem möchte ich so etwas meiner Familie nicht mehr zumuten." Die Strafe empfand er insgesamt als nicht so schlimm.

Dass Temposünder, die eine MPU ablegen müssen, das nicht so leicht nehmen, können Teglas und Wolff bestätigen. "Der Entzug ist eine große Belastung für die Leute", sagt Teglas. Er berichtet von Fahrerwechseln, die öfters vorkommen. "Wir waren auf Streife und wollten einen Pkw kontrollieren. Erst sahen wir einen männlichen Fahrer neben unserem Dienstwagen. Kurz darauf saß während der Kontrolle eine Frau am Steuer und der Mann stellte sich auf dem Beifahrersitz schlafend."

Auch Wolff kann die Angst der Verkehrssünder bestätigen. 80 bis 90 Prozent der Fälle kämen wegen Alkohol- und Drogenkonsum am Steuer in die Beratung. Interessant bei den Punkte-Tätern sei, dass diese meist zur Wiederholung neigten. "Punktetäter bauen sich ihre eigene Welt zusammen. Wenn irgendwo 80 steht, ist das okay, mit 100 zu fahren". Auch bei der MPU sei es für diese schwieriger, eine Veränderung ihres Verhaltens zu beweisen.

Bei Alkohol- und Drogenkonsum könne man die Abstinenz mit Tests nachweisen. Das wird bei Punkten schwieriger. "Wenn sie sich von ihrem Partner trennen und dem nach zwei Wochen sagen, sie hätten sich total geändert, nimmt er ihnen das auch nicht ab." Man müsse Überzeugungsarbeit leisten und beweisen, dass man sich mit jedem einzelnen Delikt auseinandergesetzt hat.

Oftmals sammelten die Fahrer über die Jahre wieder acht Punkte und verlören erneut die Fahrerlaubnis. Man müsse mit einer Vorbereitungszeit auf die MPU von drei bis sechs Monaten rechnen. "Die Einsicht, dass man etwas falsch gemacht hat, kommt erst nach ein paar Sitzungen. Meistens steckt auch viel Scham dahinter", so Wolff. Der Druck, den Führerschein für immer zu verlieren, sei groß. Der Test könne aber öfters wiederholt werden.