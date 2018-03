Pssst! Geht das auch etwas leiser?

Andreas Lösch



Fast 28 000 Fahrzeuge am Tag rauschen an Horhausen vorbei. Mit einem Affenzahn, kann man sagen, denn auf dem Autobahnabschnitt der A 70 gilt keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Hohe Geschwindigkeit ist einer der Faktoren, die zu mehr Lärm beitragen.

"Verkehrslärm ist eine Nebenwirkung der Mobilität. Aber wir wollen keine Mobilitätseinschränkungen", sagte Dorothee Bär. Deswegen setzt man auf technische Lösungen. Die CSU-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Verkehrsministerium war gestern zu einem Pressetermin auf den Rastplatz "Steinsäcker" an der A 70 im Bereich der Gemeinde Theres gekommen. Dort sprach sie über ein Pilotprojekt zur Lärmminderung an der Autobahn. Ein neuartiger Asphalt soll den durch Fahrzeuge verursachten Geräuschpegel um rund vier Dezibel* reduzieren, der neu gebaute Abschnitt ist seit Ende September für beide Richtungen freigegeben. Schalltechnische Untersuchungen haben begonnen, werden aber erst im kommenden Jahr fortgesetzt. "Auf die Ergebnisse bin ich gespannt", sagte Bär. Die Autobahndirektion Nordbayern hatte im Juli damit angefangen, die sanierungsbedürftigen Fahrbahnen in beide Richtungen auf einem Abschnitt von insgesamt 5,6 Kilometer zu erneuern. Baukosten: vier Millionen Euro.



Lärmschutz: auf Probe

Diese Gelegenheit wurde genutzt, um den Lärmschutz für das nahe an der Autobahn gelegene Dorf Horhausen (Gemeinde Theres) zu verbessern. Eine laut Autobahndirektion "dünne, lärmoptimierte Asphaltdeckschicht (DSH-V 5) auf hochstandfestem Asphaltbinder" kommt dort auf rund zwei Kilometern der Gesamtstrecke erstmals überhaupt im Straßenbau zum Einsatz. Bringt das Konzept den gewünschten Erfolg, könnte es womöglich deutschlandweit Schule machen, wie Dorothee Bär hofft: "Ich würde mich freuen, wenn wir hier etwas angestoßen haben."

Angestoßen im politischen Sinne hat das Ganze der Thereser Bürgermeister Matthias Schneider (CSU), der auf Drängen der Horhäuser Bevölkerung immer wieder bei den zuständigen Stellen nachgehakt hat. "Es ist ein schönes Geschenk", sagte Schneider gestern. Er hofft auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung: "Ich bin gespannt auf die nächste Bürgerversammlung im November."

In Horhausen selbst scheint der neue Autobahnbelag schon jetzt Wirkung zu zeigen. "Ich habe den Eindruck, dass es besser geworden ist", sagt Otto Schwarz. Er wohnt in der Nähe des Feuerwehrhauses. Er wolle sich aber nicht zu früh festlegen und erst einmal eine Zeitlang abwarten, bevor er sich ein abschließendes Urteil erlaubt: "Je nach Windrichtung hört man die Autobahn mal mehr, mal weniger oder gar nicht", sagt er. Deswegen müsse man das länger beobachten. Seine Frau Christa dagegen ist sich jetzt schon sicher: "Es ist leiser geworden", sagt sie. Das Rauschen der Fahrzeuge habe hörbar abgenommen, das ist bislang ihr Eindruck.

Ein weiteres Ehepaar aus der Weingärtnerstraße bestätigt das. Sie wollen namentlich nicht genannt werden, aber schildern freundlich ihre Erfahrungen: "Es ist weniger geworden", sagt der Mann zum Autobahn-Lärm. "Man merkt es vor allem, wenn man draußen ist", ergänzt seine Frau. In den Abendstunden sei es nun deutlich angenehmer, wenn man zum Beispiel auf der Terrasse entspannen möchte.

Bei dem DSH-V 5-Verfahren wird eine etwa zehn Zentimeter dicke Binderschicht angelegt, auf die rund zwei Zentimeter dicker Asphalt aufgetragen wird, was laut Reinhard Pirner, Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, eine Lärmminderung von etwa vier Dezibel bewirkt, bezogen auf den aktuellen Referenzwert.

Dieser ist abhängig von der Geschwindigkeit der Fahrzeuge und beträgt laut Umweltbundesamt bei 120 Stundenkilometer 85,2 Dezibel; eine Pegeländerung um zehn Dezibel entspricht etwa einer Verdopplung oder Halbierung der subjektiv empfundenen Lautstärke.