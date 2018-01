Prüfsiegel für die Klinik

Für Krankenhausdirektor Sven Oelkers genießt das Thema "Qualität" einen hohe Stellenwert. Sein Ziel ist es, am Klinikum Forchheim gemeinsam mit den Mitarbeitern an Problemlösungen zu arbeiten und diese anschließend auch in die Praxis umzusetzen.

Seit 2004 ist das Klinikum nach der Dienstleistungsnorm DIN ISO 9001 zertifiziert. Nun stand die Qualität im Klinikum wieder auf dem DEKRA-Prüfstand. Nach dem Rezertifizierungsaudit vor einem Jahr fand das erste Überwachungsaudit statt. Dank des Engagements aller Beteiligter konnte laut der Klinik nahtlos an die guten Leistungen des Vorjahres angeknüpft und das Prüfsiegel erneut entgegengenommen werden.



Bestätige Qualität

Die DEKRA-Auditoren bestätigten das hohe Qualitätsniveau des Klinikums. Somit hat der neue Krankenhausdirektor sein erstes Audit erfolgreich bestanden.

Aber ähnlich wie im Fußball gilt auch hier: "Nach dem Audit ist vor dem Audit." hit