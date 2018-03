Premiere mit Literatur und zum zehnten Mal das Blues- und Jazzfestival

Der Stadtmarketing-Verein hat sein Veranstaltungsprogramm für das gerade begonnene Jahr herausgebracht. Es soll, wie Vereins-Geschäftsführer Klaus Stieringer in einer Pressemitteilung zitiert wird, "auch im Jahr 2016 positive Gefühle und wunderbare Augenblicke schaffen".

Das Veranstaltungsprogramm wurde der Mitteilung zufolge von den Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung des Vereins genehmigt, und zwar ohne Gegenstimme. Es umfasst Neues wie das Literaturfestival und Bewährtes wie das Jazz- und Blues-Festival und "Bamberg zaubert".

Im Stadtmarketing-Verein ist man der Mitteilung zufolge stolz, dass mit dem Literaturfestival im Januar eine Idee des Schriftstellers Paul Maar innerhalb eines Jahres erfolgreich umgesetzt werden könne. Es beginnt am 21. Januar und dauert bis 6. Februar.

Das Bamberger Jazz- und Blues-Festival findet heuer bereits zum zehnten Mal statt. Der Termin zum Vormerken: 5. bis 8. August auf der Böhmerwiese, 5. bis 15. August "Landkreis-blues" und 8. bis 15. August auf dem Maxplatz.

Das Festival hat sich laut Stieringer einen festen Platz innerhalb der Blues- und Jazzfestivals in Europa erarbeitet und sei "das größte eintrittsfreie Open-Air Festival seiner Art in Deutschland". Der künstlerische Leiter, Volker Wrede, bereitet nach Stadtmarketing-Angaben zum Jubiläum ein Programm mit vielen Höhepunkten der letzten zehn Jahre vor. Die Freunde des "Tucher Blues- & Jazzfestivals" dürfen sich laut Wrede auf viele alte Bekannte und ein paar zusätzliche und neue Höhepunkte freuen. Der Pressemitteilung zufolge bleiben die Konzerte eintrittsfrei, auch wenn man zusätzliche Kosten und Gebühren schultern müsse: "Mit unseren eintrittsfreien Kulturveranstaltungen werden wir auch im Jahr 2016 dazu beitragen, dass sich Bamberg für alle Menschen lebendig, attraktiv und vielfältig präsentiert", wird Vorsitzender Alfons Distler zitiert.

Durch die Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Medienpartnern will das Stadtmarketing "die Marke Bamberg als führende Veranstaltungsstadt in Nordbayern" überall in Deutschland zusätzlich stärken. Die "einzigartige Verbindung von Welterbe und Veranstaltung" ist nach Ansicht von Citymanager Klaus Stieringer die entscheidende Grundlage für den Erfolg der Stadtmarketing-Events. Er zitierte den amerikanischen Autor Carl W. Buechner mit den Worten "Menschen mögen vergessen, was du ihnen gesagt hast, aber sie erinnern sich immer daran, welches Gefühl du in ihnen ausgelöst hast".



Ein grober Überblick

Hier noch ein grober Überblick über die größten Stadtmarketing-Veranstaltungen 2016: Der Faschingsumzug steigt am 9. Februar. Das inzwischen 7. Weinfest findet vom 12. bis 16. Mai statt. Das weithin beliebte Festival "Bamberg zaubert" steht vom 15. bis 17. Juli, im Terminkalender. red