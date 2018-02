Premiere für Big-Band der Tettauer Blasmusik

Am 1. Oktober hatte der Musikverein Tettau zusammen mit dem Theater- & Musicalensemble der Neuen Tettauer Theatergruppe zu einem Abend voller "Filmmusik" in die Tettauer Festhalle eingeladen. Den Gästen im vollbesetzten großen Saal war bestimmt nicht klar, was genau sie hier und heute erwartet. Schließlich umfasst das Thema "Filmmusik" ein besonders breites Spektrum. Klar war dennoch jedem, auch den Mitwirkenden - einfache Musik im Sinne von "leicht zu spielen", wird es an diesem Abend nicht geben. Wenn man den Reaktionen des Publikums Glauben schenken darf, traf man mit der Programmauswahl genau den Geschmack der Besucher. Erstmals stand das Theater- & Musicalensemble Tettau mit einem Liveorchester auf der Bühne. Und weil eben eine besondere Stimmung im Raum lag, passte die Tettauer Blasmusik - mittlerweile besser bekannt als "Frankenwald Express" auch den Kleidungsstil an. Anstelle der bunten Hemden und Lederhosen, wie man sie beim musizieren in Festzelten trägt, trat man ganz in Schwarz mit einer grünen Fliege auf. Die Big-Band der Tettauer Blasmusik war geboren!



Das goldene Saxophon

Den Abend gestaltete Martin Haußner mit der Gitarre sowie Solistin Michelle Knappe und Nancy Gerisch mit. Als besondere Überraschung ertönte das goldene Saxophon von Doris Haußner in einem Solo noch einmal. Doris Haußner spielte knapp vier Jahrzehnte aktiv bei der Tettauer Blasmusik. Die Kapelle machte sich gerade durch den hervorragenden Saxophonsatz in den 80iger und 90iger Jahren einen Namen. Vor zwei Jahren trat Doris dann den musikalischen Ruhestand an und widmete sich der Ausbildung junger Nachwuchsmusiker. Umso mehr freute es ihre "alte Kapelle", noch einmal mit ihr auf der Bühne zu stehen. Das Programm des Abends umfasste die Soundtracks weltbekannter Sendereihen wie z. B. das "A Team", "The Police Academy", die "Lindenstraße" aber auch Kinofilme wie "Die Brücke am Kwai" und "Amargeddon". Die Moderation des Abends übernahmen diesmal "zwei Heinzen". In ihrer bekannt humoresken Art führten Bernd Heinz und Wolfgang Heinz durch den Abend und erklärten anhand von umfassenden Informationen Besonderheiten der einzelnen Lieder bzw. Filme und Filmreihen. Die Big-Band unter der Leitung von Wolfgang Milich beendete den Abend musikalisch mit einem Welthit aus "Tom und Jerry" und Udo Jürgens: "Vielen Dank für die Blumen". Bb