Preise für Sieger des Ballonweitflugs

Richtig groß gefeiert wurde in Roßstadt die Einweihung des neuen Spielplatzes. Für die Kinder gab es dabei unter anderem einen Luftballon-Weitflugwettbewerb des Obst- und Gartenbauvereins. Die Gewinner konnten jetzt ihre Preise in Empfang nehmen. Der Siegerballon von Lukas Ziegler aus Roßstadt flog 239 Kilometer weit bis nach Leipzig.

Aus Stützengrün im Erzgebirge kam Antwort für Helena Freitag aus Oberküps zurück. Für die 180 Kilometer gab es den zweiten Platz. Nach Selb in Oberfranken schaffte es der Ballon von Alina Bühl aus Eschenbach (dritter Rang) und immerhin noch 64 Kilometer weit flog der Ballon von Johannes Bühl, der in Neudrossenfeld gefunden wurde. Als Preise übergaben der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Roßstadt, Werner Lang, und Ortssprecher Uwe Pappenheimer Gutscheine. sw