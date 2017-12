Predigt zur Sonnwende

Die Pfarrei Oberthulba wollte eigentlich zusammen mit Pfarrer Blaise und Bernd Keller zu einem Gottesdienst am Sonnwendfeuer einladen. Aufgrund der aktuellen Wetterlage und der Information, dass für die Region die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen wurde, hat sich die Freiwillige Feuerwehr Oberthulba allerdings entschlossen, das geplante Johannisfeuer für Samstag, 24. Juni, komplett abzusagen.

Trotzdem findet am Samstag, 24. Juni, ein Gottesdienst statt. Beginn ist um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Die neueren Lieder werden begleitet von Tiemo Stürzenberger, Gerald Lesser und Team. Pfarrer Blaise wird mit den Ministranten Lieder auf der Trommel begleiten und Bernd Keller eine "Sonnwendpredigt" halten. sek