Prävention im Fokus

Wenn vom 10. bis 12. März wieder die Gesundheitsmesse "Franken Aktiv und Vital" stattfindet, wird der Aspekt der Vorsorge im Vordergrund stehen. Das diesjährige Thema lautet: "Gesund bleibt, wer vorbeugt".



Lange Nacht am Freitag

Die Messe hat am Freitag, 10. März, dank des sogenannten Nightshoppings von 13 bis 22 geöffnet. Am Samstag und Sonntag sind Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr willkommen. Für die Kleinen gibt es eine Kinderbetreuung. Alle Messebesucher parken kostenlos, weil die Firma BKM Mannesmann als Sponsor die Parkgebühren übernimmt.

Das Thema Prävention wird an zahlreichen Messeständen seinen Niederschlag finden: ob es um Sport, gesunde Ernährung, Urlaubsgestaltung oder Möglichkeiten der finanziellen Absicherung geht.

Stark vertreten wird wieder die Gesundheitsregion Bamberg sein, die den Besuchern ihre Kompetenzen verdeutlichen will - unter anderem mit einem umfangreichen Programm an leicht verständlichen medizinischen Vorträgen von Chef- und Oberärzten der regionalen Kliniken zu unterschiedlichen Themen.

Aber auch zahlreiche Aussteller laden zu Vorträgen ein. In ihrem Programm geht es beispielsweise um die Hörgeräteversorgung, Vitaminzufuhr. Notrufsysteme, Wellness, Vorsorgevollmacht, gesunde Ernährung, Sport und vieles mehr.



Es geht um Barrierefreiheit

Neu ist in diesem Jahr die Erweiterung der Gesundheitsmesse "Franken Aktiv und Vital" um das Fachforum für Barrierefreiheit "Via futura" als eigenständige Ausstellung innerhalb der Messe. Initiatoren sind die Behinderten- und Seniorenbeauftragten der Stadt Bamberg, die 2017 gemeinsam mit den Veranstaltern der Gesundheitsmesse am Standort Bamberg Kompetenzen bündeln und für die Besucher ein noch größeres Angebotsspektrum bieten wollen.



Behindertengerechte Wohnung

Eines der Highlights ist eine begehbare, voll ausgestattete barrierefreie und behindertengerechte Wohnung. Passend dazu präsentieren sich Anbieter neuer Wohnformen, technischer Hilfsmittel, Pflegedienste, Handwerksspezialisten und viele mehr. Am Freitagnachmittag wird auf der Aktivbühne im Forum Gesund Leben der Barrierefrei-Preis der Stadt Bamberg verliehen. Draußen vor der Halle findet der "1. Bamberger Food Truck Gesundheitspark" statt. Die Food Trucks bieten gesunde Produkte und Lebensmittel aus regionalen Zutaten an.

Neu ist auch ist eine "Regionale Schlemmermeile", ein Marktplatz regionaler Firmen, die sich den Bereichen gesunde Ernährung, Genuss, Bio und Produkten aus der Region widmen.