Postzusteller und Schreiber

Die Bürgermeister der Gemeinden Aufseß und Heiligenstadt, Ludwig Bäuerlein (CSU) und Helmut Krämer (Einigkeit), machten dem langjährigen FT-Mitarbeiter Georg Wolf an seinem 80. Geburtstag ebenso ihre Aufwartung wie Alexander Schrüfer vom SC Neuhaus, Hans-Wilhelm Scheuring von der Soldatenkameradschaft Aufseß oder Josefine Bäuerlein von der Ortsgruppe Aufseß des Fränkische-Schweiz-Vereins.

Georg Wolf wurde als vierter Sohn des Landwirts Johann Georg Wolf und seiner Ehefrau Margarete, geborene Motschiedler, in Siegritz geboren. Bis zu seinem 20. Lebensjahr arbeitete er im elterlichen Landwirtschaftlichen Betrieb. Dann absolvierte er die Landwirtschaftliche Fachschule in Forchheim. Seine Angestelltenprüfung beim Tierzuchtamt Bayreuth folgte 1960. Zwei Jahre später wechselte er den Beruf und wurde Landzusteller beim Postamt Muggendorf. Bis 1996 blieb Wolf diesem Beruf treu.

Am 2. Mai 1964 heiratete er die Kinderkrankenschwester Lydia Maisel aus Aufseß. Aus der Ehe gingen die Töchter Ute und Anja hervor. Schon vor der Ehe war er Mitglied im Schützenverein Veilbronn-Siegritz. Nach seiner Heirat war sein Wohnsitz Muggendorf, wo er bis zum Wegzug 1971 nach Aufseß im Muggendorfer Schützenverein aktiv war. Dann schloss er sich wieder dem Siegritzer Schützenverein an. Er übernahm Ehrenämter. Außerdem war er Schriftführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Aufseß und beim ASV Aufseß sowie Kassenverwalter beim CSU-Ortsverband Aufseß-Hochstahl-Neuhaus.

Seit 1969 engagierte sich Georg Wolf als Mitarbeiter der Tageszeitung seiner Heimatgemeinde. Über 30 Jahre lang berichtete Georg Wolf zuverlässig und engagiert für den FT über das Vereinsgeschehen sowie politische und gesellschaftliche Ereignisse. red