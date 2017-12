Post SV ist schuldenfrei

Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Post SV Bamberg im voll besetzten Vereinsheim in Bug konnte Erster Vorsitzender Werner Thiele viel Positives aus dem abgelaufenen Jahr berichten, allem voran die sportlichen Erfolge der Abteilungen Judo, Karate und Leichtathletik, die teilweise nationale Titel erringen konnten.

Aber auch nicht mit dem Sport zusammenhängende Themen prägten das Jahr. So musste der Eingangsbereich des Vereinsheimes instand gesetzt werden, da ein Gast des Lokals beim Ausparken diesen stark beschädigt hatte.

Thiele dankte in diesem Zusammenhang seinem Vorstandskollegen Manfred Horbelt, welcher nicht nur diese Renovierung managte, sondern auch den Thekenumbau durch die Brauerei koordinierte.

Der Ersatz der alten Heizungs- und Warmwasseranlage vor einem Jahr macht sich mehr bezahlt als erwartet. Einsparungen von mehr als 40 Prozent der Energiekosten lassen mehr finanziellen Spielraum für weitere Renovierungsarbeiten, aber auch für die Anschaffung von Sportgeräten. Nicht nur traditionelle Sportarten haben ihr Zuhause beim Post SV. Als erster oberfränkischer Verein bietet die Post Floorball in einer eigenen Abteilung an. Floorball ist eine Art Hallenhockey und erfreut sich eines starken Interesses vor allem bei Studenten.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den ausgeschiedenen Vorsitzenden Wagner konnte kein Erfolg verbucht werden. Eine Satzungsänderung soll hier Abhilfe schaffen und den Mitgliedern bei der nächsten Versammlung vorgelegt werden. Die Nachricht von Finanzreferent Wolfgang Friedel, dass der Verein seit letztem Jahr schuldenfrei ist, wurde mit Extrabeifall bedacht. Neue finanzielle Herausforderungen würden jedoch auf den Verein zukommen.

Abschließend konnten zahlreiche Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet werden. Hervorzuheben sind hierbei das 70-jährige Jubiläum von Urgestein Erich Brandl, aber auch die 60 Jahre von Johann Wirth und dem Ehepaar Meixner. red