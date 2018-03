Polizeibericht

50-Jährige geht auf junge Leute los



In der Rückertstraße geriet eine 50-jährige Frau am Dienstagabend mit mehreren jungen Leuten in Streit. Warum sich die Auseinandersetzung entwickelte, blieb zunächst im Dunkeln. Fest steht, dass die 50-Jährige einem Jugendlichen ins Gesicht schlug und anschließend versuchte, einem anderen Reizgas ins Gesicht zu sprühen. Der Junge konnte sich noch rechtzeitig abwenden und blieb dadurch unverletzt. Die hinzugerufene Polizeistreife versuchte, sich ein Bild von dem Sachverhalt zu machen. Die Spraydose war in den Pkw der 50-jährigen Frau geworfen worden. Deshalb sollte dieser durchsucht werden. Als ein Polizist die Wagentüre öffnen wollte, ging die Frau von hinten auf den Beamten los. Deshalb wurde sie überwältigt und gefesselt. Sie wird sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Ungutes spielte

sich im Park ab



Unanständig verhielt sich am Dienstagnachmittag eine Gruppe von neun Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren im Freizeitpark "Villeneuve sur Lot". Das rief einen 29-jährigen Mann auf den Plan, der als Aufsicht im Park beschäftigt ist. Als er die Jugendlichen ansprach, wurde er von einem 16-Jährigen mit verschiedenen deftigen Ausdrücken beleidigt. Daraufhin erhielt die Gruppe einen Platzverweis. Ein Atemalkoholtest bei dem Jugendlichen ergab 1,1 Promille. Er erhält eine Anzeige wegen Beleidigung.

Autofahrerin hatte

2,56 Promille im Blut



Von der Polizei gestoppt wurde am Dienstagabend eine 60-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Coburg. Eine Streife der Coburger Verkehrspolizei hielt die Frau gegen 19 Uhr zu einer Verkehrskontrolle an. Schnell wurde klar, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Analyse ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst. pol