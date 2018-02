Polizeibericht

Diebe holen Werkzeug von Baustelle



An einem Baucontainer auf einer Baustelle in der Innenstadt machten sich am Sonntag in den frühen Abendstunden drei Personen zu schaffen. Einem aufmerksamen Zeugen fiel das auf, er alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung ein Fahrzeug anhalten und zunächst zwei Beschuldigte festnehmen. In dem Fahrzeug lag das Diebesgut, Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Im Zuge der Fahndung stellte sich dann ein dritter Beschuldigter bei der Coburger Polizei. Gegen die drei Männer laufen nun strafrechtliche Ermittlungen.

Unbekannter macht Kratzer in den Lack



Nur wenige Stunden parkte der Besitzer eines Mercedes seinen Pkw in der Nacht zum Montag im Schleifanger. Diese kurze Zeit reichte aus, dass ein Unbekannter beide Seiten des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand verkratzte und dadurch einen Schaden von circa 1500 Euro verursachte.

Polizei holt Verwirrten von der Bundesstraße



Einen gefährlichen Weg hatte am Sonntagabend ein älterer Mann: Er war auf der B 4 in Richtung Lauterer Höhe unterwegs. Die Polizei, die verständigt worden war, fuhr sofort zur in diesem Bereich zweispurigen B 4 und traf tatsächlich einen Mann an, der seinen Angaben zufolge unterwegs zu einem Einkaufszentrum auf der Lauterer Höhe war. Die Polizei nahm den offensichtlich verwirrten Mann in Gewahrsam und brachte ihn nach Hause zurück. pol