Polizeibericht

Unbekannte reagieren sich an einem Schild ab



Unbekannte beschädigten zwischen Montag und Dienstag ein Verkehrszeichen auf einem Feldweg zwischen Oberfüllbach und Lützelbuch. Das Blechschild wurde von den Vandalen heruntergerissen und der Mast wurde verbogen. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen.

Loch in Haustürscheibe eingeschlagen



Den oberen Glaseinsatz von der Haustüre eines Anwesens am Markt schlug ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein. Vermutlich mit einem Gegenstand schlug der Täter ein Loch in die obere Scheibe. Der Schaden für den Hausbesitzer beläuft sich auf etwa 500 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 09561/645-209 entgegen. pol