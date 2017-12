Polizei sicherte die Umgebung ab

In einem gegenüberliegenden Haus hatte ein Zeuge aus Tretzendorf (Gemeinde Oberaurach) eine männliche Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe erkannt. In der Wohnung des Mannes konnte die Polizei später mehrere Anscheinswaffen sicherstellen.

Etwa gegen 19 Uhr verständigte der Anwohner in der Rathausstraße die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Er gab an, in einem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus eine männliche Person mit einer Schusswaffe am Fenster gesehen zu haben. Eine Vielzahl von Streifen der örtlichen Polizeiinspektion Haßfurt und aus dem angrenzenden Oberfranken begaben sich umgehend zum Einsatzort, teilt die Polizei mit. Insgesamt dürften rund zehn Polizeifahrzeuge (Streifenwagen und zivile Pkw der Polizei) vor Ort gewesen sein. Vorsorglich war auch ein Team des Rettungsdienstes vom Roten Kreuz angefordert worden.

Nachdem vom Fenster des Mitteilers die betroffene Wohnung ausgemacht werden konnte und im Objekt selbst auch eine Person zu erkennen war, wurde der Bereich um das Mehrfamilienhaus abgesperrt. Die weiteren Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses konnten in ihren Wohnungen bleiben. Die Wohnungstüren wurden durch Einsatzkräfte gesichert.

Der zunächst Unbekannte in der betroffenen Wohnung konnte durch die Einsatzkräfte als ein bereits wegen des Besitzes von Softair-Waffen in Erscheinung getretener Mann ausgemacht werden. Durch die Polizeistreifen wurde mit dem Mann Kontakt aufgenommen. Der Mann konnte zum Öffnen seiner Wohnungstür bewegt werden und wurde überwältigt, heißt es im Pressebericht des Polizeipräsidiums. In der Wohnung selbst wurden mehrere sogenannte Anscheinswaffen und zudem einige verbotene Gegenstände sichergestellt. Um welche Gegenstände es sich handelt, teilte die Polizei nicht mit. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Verstöße nach dem Waffengesetz. "Die Bewohner der angrenzenden Häuser und des Mehrfamilienhauses selbst waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet", erklärt die Polizei. red/cl