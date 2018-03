Polizei schnappt dreizehnfachen Autoknacker

Einem mehrfachen Autoknacker hat die Bamberger Polizei jetzt das Handwerk gelegt. Der Mann sitzt inzwischen hinter Gittern.

Wie aus der gestern veröffentlichten gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bamberg und der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt hervorgeht, war dem Sicherheitsdienst der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken in Bamberg-Ost bereits am 23. April gegen 4.30 Uhr ein 28-jähriger Mann aufgefallen, der mit einem Rollkoffer die dortige Zugangskontrolle passieren wollte. In dem Koffer befanden sich verschiedene hochwertige Friseurartikel.



Behauptung widerlegt

Da die Einlassung des jungen Mannes, er habe den Koffer tags zuvor samt Inhalt am Bahnhof erworben, widerlegt werden konnte, wurden die Gegenstände zunächst sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hätten dann schnell ergeben, dass Rollkoffer und Inhalt aus einem am gleichen Tag begangenen Autoaufbruch in der Pödeldorfer Straße stammten.

Da die Person auch für weitere in den Tagen zuvor begangene Pkw-Aufbrüche im Bereich Brennerstraße und Pödeldorfer Straße dringend verdächtig war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bamberg noch am gleichen Tag ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten erlassen sowie dessen vorläufige Festnahme angeordnet. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte schließlich weiteres Diebesgut aus den erwähnten Autoaufbrüchen sichergestellt werden.



Hoher Sachschaden

Aufgrund der Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte im Zeitraum zwischen 16. und 23. April dreizehn vollendete und versuchte Autoeinbruchsdiebstähle in Bamberg-Ost begangen hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bamberg Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bei den verschiedenen Pkw-Aufbrüchen wurden unter anderem Bargeld, Navigationsgeräte, Ausweispapiere, Sonnenbrillen sowie der eingangs erwähnte Rollkoffer samt Inhalt entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1000 Euro. Da zum Eindringen in die Fahrzeuge jeweils Scheiben eingeschlagen wurden, liegt der verursachte Sachschaden bei circa 9300 Euro. red