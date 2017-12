Pokalsieger werden am kommenden Samstag in Teuschnitz ermittelt

- Die Endspiel-Paarungen im Tischtennis-Pokalwettbewerb des Kreises Kronach bei den Herren, Damen, Jungen und Mädchen stehen fest. Sie werden am Samstag, 17. Dezember, in der Schulturnhalle in Teuschnitz ausgetragen.

Bei den Herren setzten sich im Halbfinale die führenden Teams der 1. Kreisliga, erwartungsgemäß durch.



TSV Steinberg -

TSV Teuschnitz II 1:5

Kai Bartossek scheiterte gegen Klaus Scherbel zwar zu Beginn knapp im vierten Satz, doch Markus Kittel legte Ronny Müller aufs Kreuz. Während Alexander Thiel gegen Andre Jungkunz chancenlos war, musste sich Kittel gegen Scherbel erst im Entscheidungssatz mit 8:11 beugen. Die zwei weiteren Partien verlor der Spitzenreiter der 2. Kreisliga in drei Sätzen.

Ergebnisse: Bartossek - Scherbel 1:3, Kittel - Müller 3:1, Thiel - Jungkunz 0:3, Kittel - Scherbel 2:3, Bartossek - Jungkunz 0:3, Thiel - Müller 0:3.

TSV Ebersdorf -

FC Nordhalben 1:5

Das heimische Trio wehrte sich wacker, konnte jedoch die Niederlage gegen den Spitzenreiter der 1. Kreisliga nicht verhindern. Rene Großmann brachte seine 2:0-Führung gegen Benjamin Stumpf nicht ins Ziel. Andreas Zipfel und Volkmar Reitz hatten nach dem 1:1-Gleichstand in den folgenden zwei Sätzen das Nachsehen. Nach diesem 0:3-Rückstand verbuchte Zipfel gegen Stumpf den Ehrenpunkt. Auch in den restlichen zwei Paarungen stand es zunächst 1:1, ehe der Favorit davonzog.

Ergebnisse: Großmann - Stumpf 2:3, Zipfel - Stumpf 1:3, Reitz - Wachter 1:3, Zipfel - Stumpf 3:0, Großmann - Wachter 1:3, Reitz - Stumpf 1:3.

Bei den Damen kommt es im Finale zu einem Vereinsduell zwischen der ersten und zweiten Mannschaft des TV Marienroth. Diese Partie und die der Herren beginnen jeweils um 15 Uhr.

Bei den Jungen setzte sich im Halbfinale der FC Nordhalben beim TSV Weißenbrunn (5:2) und der FC Wacker Haig gegen die TS Kronach (5:1) durch. Damit ist der FC Nordhalben auch mit dem männlichen Nachwuchs im Pokalfinale vertreten.

Bei den Mädchen gab es im Halbfinale Kantersiege für den TV Marienroth I (5:0 beim TSV Windheim III) und Marienroth II (5:1 gegen Windheim II). Auch hier stehen sich auch hier im Endspiel zwei Marienrother Teams gegenüber. Die Duelle der Jungen und Mädchen beginnen jeweils um 13 Uhr. hf