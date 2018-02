Platz 15 unter 101 DLRG-Teams erreicht

In Andernach nahe Koblenz fanden die 29. deutschen Seniorenmeisterschaften der DLRG im Rettungsschwimmsport statt. 359 Einzelteilnehmer und 184 Mannschaften kämpften in der über 2000 Jahre alten Stadt am Rhein um Medaillen und gute Platzierungen.

Für den DLRG-Kreisverband Kronach hatten sich neun Einzelschwimmer und drei Mannschaften mit ihren guten Leistungen auf Landesebene für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. In der Altersklasse 35 männlich überzeugte Michael Bär in einem breiten Teilnehmerfeld mit einem sehr guten 9. Platz. Gabriele Grüdl hatte es in der AK 40 weiblich mit starker Konkurrenz zu tun, konnte sich im Vergleich zur Setzliste sogar noch um zwei Plätze vorarbeiten und wurde hervorragende Vierte. In derselben Altersklasse erreichten Karin Dressel (12.) und Silvia Jakob (18.) weitere gute Platzierungen. Beate Agten startete in der AK 50 weiblich und sicherte sich hier Rang 13, während Rainer Tautz bei den gleichaltrigen Herren im Vergleich zur Setzliste gleich fünf Plätze gutmachen und als 14. wichtige Punkte für die Gesamtwertung sammeln konnte.

In den höheren Altersklassen klappte es dann für den DLRG-Kreisverband Kronach mit den Medaillen. Renate Knobloch, Titelverteidigerin in der AK 60 weiblich, musste sich in diesem Jahr zwei Konkurrentinnen aus Magdeburg und Duisburg geschlagen geben, war mit ihrer Bronzemedaille aber mehr als zufrieden. Die letztjährige Drittplatzierte, Barbara Neubauer, folgte nur hauchdünn hinter Renate Knobloch auf dem undankbaren 4. Platz. Für die zweite Medaille an diesem Tag für den DLRG-Kreisverband Kronach sorgte dann Routinier Richard Bär in der AK 70 männlich. Ebenfalls als Vorjahressieger angetreten, holte er sich in diesem Jahr nun Bronze. Auch drei Mannschaften stellte der DLRG-Kreisverband Kronach. In der AK 170 weiblich traten Beate Agten, Karin Dressel, Gabriele Grüdl, Silvia Jakob und Barbara Neubauer an. Unter 15 gemeldeten Teams aus dem gesamten Bundesgebiet belegten die "Rasanten Tanten", wie sie sich selbst nennen, nach einem grandiosen Wettkampf, in dessen Verlauf sie drei persönliche Bestzeiten und zwei bayerische Rekorde geschwommen waren, einen tollen sechsten Platz. Bei den Herren/Altersklasse 120 sorgten Michael Bär, Christian und Verena Esser sowie Sven Kratochvill mit Rang 7 für eine äußerst positive Überraschung. Als 21. immerhin noch einen Platz im Vergleich zur Setzliste gutmachen konnten Richard Bär, Oliver Martin, Rainer Tautz und Gerhard Wich in der AK 200 männlich.

Die guten Platzierungen waren die Ursache dafür, dass der DLRG-Kreisverband Kronach in der Gesamtwertung unter insgesamt 101 teilnehmenden Gliederungen mit Platz 15 ein auch in diesem Jahr äußerst beachtenswertes Ergebnis erzielen konnte. Der Dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des DLRG-Kreisverbandes gilt der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Sie hatte dem Team einen Kleinbus zur Verfügung gestellt und den Sprit für die Fahrt nach Andernach gesponsert. red