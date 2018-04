Planspiele am Brett

red



Kürzlich fand das zweite Führungssimulationstraining im BRK-Katastrophenschutzzentrum statt. Mit 18 Rotkreuzlern aus verschiedenen Ortsgruppen der Bereitschaften und der Wasserwacht sowie aus dem hauptamtlichen Rettungsdienst wurde eine hohe Teilnahme erzielt.Zunächst stand eine Theorieeinheit zum Thema "Führungslehre" unter der Leitung des organisatorischen Leiters Benjamin Hacker auf dem Tagesprogramm. Anschließend wurden an der Planspielplatte realitätsnahe praktische Fallbeispiele geübt. Waren beim ersten Treffen "Zugunfall" und "Verkehrsunfall auf der Autobahn" die Übungsthemen, so stand diesmal das Thema "Großbrand" auf der Tagesordnung.Konkret wurden zwei Fallbeispiele mit dem Brand in einem Wohn- und Pflegeheim sowie in einer Bäckerei näher beleuchtet und das Einsatzgeschehen nachgestellt. Arbeitskreisleiter Tobias Eismann war über die hohe Teilnehmerzahl aus den Rotkreuz-Einheiten sehr erfreut und bewertete die Trainingseinheit als äußerst produktiv. Das nächste Führungssimulationstraining ist für Herbst dieses Jahres geplant. Wer mehr über den BRK-Katastrophenschutz erfahren will, kann sich im Internet unter www.kbl-lif.brk.de informieren.