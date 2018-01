Peter Gack bleibt der Bamberger GAL als Kassierer erhalten

Die Mitglieder der Grün-Alternativen Liste (GAL) Bamberg haben Juliane Fuchs und Anna-Sophie Braun in den Vorstand gewählt. Peter Gack übernimmt künftig den Posten des Kassierers.

"Ich freue mich über den Rückenwind, um mich für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen", so Fuchs angesichts des Wahlergebnisses ohne Gegenstimmen. Die Lektorin und Lyrikerin möchte sich um die Einbindung der neuen Mitglieder kümmern. Braun, die bis vor wenigen Jahren in Bamberg studierte und nun als Neuropsychologin arbeitet, freut sich ebenfalls über das Vertrauen: "Das motiviert zusätzlich, mich für grüne Themen einzusetzen." Großes Vertrauen wurde auch Peter Gack ausgesprochen. Der 58-Jährige hatte sich nach 27 Jahren aus dem Bamberger Stadtrat verabschiedet, um mehr Zeit für das Privatleben zu haben. Der GAL möchte Gack dennoch erhalten bleiben, er übernimmt den Posten des Kassierers. "Nach Helmut Schubert, der in den vergangenen fünf Jahren Kassierer der GAL war, hätten wir mit Peter keinen besseren Ersatz finden können", so Jonas Glüsenkamp, der gemeinsam mit Christian Hader das Vorstandsteam komplettiert.

Bei der Jahreshauptversammlung der GAL appellierte Bundestagskandidatin Lisa Badum an die Bamberger Grünen: "Wir dürfen uns vom Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen nicht verunsichern lassen. Es gibt einen Weltkonsens für Klimaschutz." Je mehr an einem Strang zögen, desto besser. "Viele Millionen US-Amerikaner engagieren sich bereits in klimafreundlichen Projekten oder investieren in sie. Das dürfen wir nicht vergessen." red