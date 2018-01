Peter Föhrweißer ist seit 40 Jahren Sozialdemokrat

Der SPD-Ortsverein Stockheim/Neukenroth konnte zur Jahresversammlung einen verdienten Genossen für 40-jährige Mitgliedschaft auszeichnen. Landratskandidat Norbert Gräbner und Kreisvorsitzender Ralf Pohl übernahmen die Ehrung und gratulierten Peter Föhrweißer als Erste zum Jubiläum.

Der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Joachim Beez, erklärte, der OV Stockheim/Neukenroth habe auch 2015 die regelmäßigen Treffen organisiert. Besonders erfreut zeigte sich Beez über die Tatsache, dass die Gemeinde erstmals verdiente Bürger mit der Ehrenmedaille der Gemeinde auszeichnen konnte. Auf Antrag der SPD-Fraktion im Gemeinderat sei fraktionsübergreifend in hervorragender Weise diese Ehrung beraten und beschlossen worden. Man habe nun den Antrag gestellt, für die Gemeinde Seniorenbeauftragte zu benennen, verkündete Beez. Diese sollen die Interessen der immer größer werdenden Gruppe der Senioren in der Gemeinde vertreten, fügte 3. Bürgermeister Jörg Roth hinzu. Edmund Sprenger regte an, wie in Pressig für die Belange der Behinderten einen Beauftragten zu benennen.

Vorsitzender Beez sprach die vielen positiven Entwicklungen in der Gemeinde Stockheim an, die von der SPD-Fraktion mit getragen wurden. Die hervorragende Zusammenarbeit im Gemeinderat spiegele auch die positive Stimmung in der Gemeinde wieder. So werde der VDSL-Ausbau bis 2016 beendet sein.

Mit dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept wurden gemeinschaftliche Planungen mit der Gemeinde Pressig angestoßen. Der Haushalt sei weiterhin solide und der Schuldenabbau weiterhin möglich. Die Investitionen der Gemeinde könnten auch künftig ohne weitere Darlehen umgesetzt werden. Vor allem die schlechte Situation im Bereich der Straßen würden aber langfristig Investitionen notwendig machen. Hierbei gelte auch weiterhin das Ziel der SPD, dadurch keinen Bürger zusätzlich zur Kasse zu bitten.

Landratskandidat Norbert Gräbner definierte die Planungen zur Gemeinschaftsschule im nördlichen Landkreis. Die vorliegende Potenzialanalyse zeige, dass diese keine Konkurrenz für Gymnasium und Realschule sei. Nur wenn diese auch von Lehrer und Eltern gewollt werde, sei sie eine Chance, gemeinsam mit der FOS Schüler die ganze Schulzeit hindurch im nördlichen Landkreis zu beschulen. Der Schulstandort Pressig könne, aber müsse sich nicht einbinden und werde dadurch auch nicht infrage gestellt. red