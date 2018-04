Ostermarkt im winterlichen Prölsdorf

Im winterlichen Steigerwald fand der 31. Ostermarkt in Prölsdorf statt. Trotz des Schneefalls und der kühlen Temperaturen fanden sich die Besucher im Rauhenebracher Gemeindeteil ein. Natürlich waren es weniger Gäste als in früheren Jahren bei besserem Wetter. Betrieb herrschte zwischen und an den Ständen. Alles, was mit dem Frühling zu tun hatte, fand Absatz. Der Prölsdorfer Ostermarkt ist vor allem deswegen so beliebt, weil viele Selbstvermarkter ihre Produkte anbieten. Auch die Prölsdorfer Ortsvereine legten sich mächtig ins Zeug und versorgten die Gäste. Vor 14 Jahren wurde die Organisation des Ostermarktes an die Interessengemeinschaft Markt Prölsdorf übertragen, in der alle Ortsvereine vertreten sind. Die Händler, die von überall her kamen, unterbreiteten ein buntes Marktsortiment, das von Textilien und Schuhen sowie Schmuck bis hin zu Korb- und Haushaltswaren reichte. Aber auch ein Kinderflohmarkt und ein Trödelmarkt fanden am Kirchberg statt. Weiterhin boten verschiedene Handwerksbetriebe sowie die Prölsdorfer Gewerbetreibenden ihre Waren und Dienstleistungen an. Insgesamt waren rund 100 Marktstände angekündigt worden, so dass sich ein fast kompletter Rundweg durch das gesamte Dorf ergab. Foto: heki