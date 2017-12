Ostermarkt am Samstag

Am Samstag, 1. April, findet in der SeniVita-Pflegewohnanlage Haus St. Elisabeth, Fronfeste 4, der traditionelle Ostermarkt statt. Besucher sind ab 14.30 Uhr in den Räumen der Tagespflege willkommen.

Bewohner und ehrenamtliche Helfer verkaufen beim Ostermarkt selbst gebastelten Osterschmuck, Kaffee und Kuchen. Die Einnahmen des Ostermarktes werden für die Anschaffung von Beschäftigungsmaterial und kleine Überraschungen für die Senioren verwendet. red