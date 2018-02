Osterbrunnen und Advents- kränze

Einstimmig in seinem Amt wurde bei der Jahresversammlung der Blumen- und Gartenfreunde Vorsitzender Andreas Kerner bestätigt. Auch den anderen Verantwortlichen erging es so.

Dazu zählen die Zweite Vorsitzende Andrea Dinkel sowie Maria Herrmann (Kassier), Brigitte Zientek (Schriftführerin) und die Beisitzer Sandra Dinkel, Lucia Dütsch, Walter Dütsch, Josef Hellmuth, Werner Novotny, Kerstin Ruppenstein, Tatjana Schnapp und Sebastian Zientek.

Demnächst wird der Osterbrunnen von den Mitgliedern geschmückt. Außerdem stehen wie gewohnt Wanderungen, Exkursionen oder die Beteiligung am Erntedankfest, Adventskranzbinden und die auch bei vielen auswärtigen Gästen beliebte Nikolausbescherung auf dem Plan.



Dorffest alle zwei Jahre

Andrea Dinkel berichtete in ihrer Eigenschaft als Ortssprecherin über positive Entscheidungen der Stadt Lichtenfels. Die anwesenden Vertreter der anderen örtlichen Vereine betonten den Wert der Blumen- und Gartenfreunde. Andreas Kerner hob den Willen der Blumenfreunde hervor, diese Vereine bei Bedarf zu unterstützen. Das Dorffest soll einvernehmlich im etwa zweijährigen Rhythmus veranstaltet werden, wobei "Sonderfeste" zu berücksichtigen seien.

Mit einem Film über das Jahr 2016 bedankte sich der Vorsitzende für die Zusammenarbeit und ließ die Sitzung ausklingen. Andreas Kerner