Osterbrunnen: Vor lauter Trubel gerät der eigentliche Anlass in Vergessenheit

Je näher Ostern rückt, desto zahlreicher werden die Meldungen über das Aufstellen von Osterbrunnen. Hat man früher noch darauf hingewiesen, dass jener Brauch aus der Fränkischen Schweiz stammt, entwickelt das Schmücken der Brunnen nun ein Eigenleben - und schlägt bisweilen auch zeitgeistige Kapriolen.

So meldet die Südwest-Presse unlängst stolz und in großen Lettern, dass der Brunnen in Oberstation erstmals 28 000 handbemalte Eierschalen aufweist und man deshalb einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde anstrebt. Ob man sich vorher über die Bedingungen des Eintrages informierte, steht dort nicht geschrieben. In der Bensheimer Bergstraße dagegen kocht man laut Bergsträßer Anzeiger noch kleinere Brötchen, was den österlichen Schmuck des Brunnens anbelangt. Mit "1000 bunten Plastikeiern sowie allerlei Grün und dekorativen Hasen" soll der Brunnen vor der denkmalgeschützten Faktorei für österliche Stimmung sorgen, erhoffen sich die ehrenamtlichen Helfer.

Ähnliches wünschen sich die Leute vom Osterbrunnen in Mecklar ebenso. So meldet die Hersfelder Zeitung, dass dort zwei Rentnerinnen zum ersten Mal vor der Kirche einen Osterbrunnen mit 600 Eiern aufstellten. Wenn er bei den Leuten gut ankommt, so der Reporter weiter, "wollen die beiden ihn jedes Jahr aufbauen".



11 000 bemalte Eierschalen

Etwas mehr, nämlich 35 Helfer, halfen beim Schmücken des Osterbrunnens in Pörnbach in der Hallertau.

Das Besondere hier: Der Brunnen wird von eiergeschmückten Girlanden, die wie eine überdimensionale achteckige Königskrone angeordnet sind, "überdacht". Genau über dem Brunnen in der Mitte thront eine aus Girlanden geformte weitere Krone, die mit einfarbig gelben Eierschalen geschmückt ist. Die Bürger aus Peine dagegen sind sehr traurig.

Sie haben ihren Osterbrunnen schon vor mehr als einer Woche aufgestellt, mussten aber am nächsten Tag feststellen, dass Rabauken fast alle Eierschalenkunstwerke von dem Gestell gerissen und somit den Osterbrunnen zerstört haben, meldeten die Peiner Nachrichten. In Epfenbach, schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung, haben die Landfrauen anlässlich ihres 40. Vereinsjubiläums dem Osterbrunnen eine Hasenfamilie geschenkt, die in Menschengröße auf einer Hollywood-Schaukel posiert und aus Stroh und Heu hergestellt worden ist.

Die Geschmäcker sind halt verschieden. Eine Besonderheit ist der Osterbrunnen von Reinhardtsdorf in Sachsen. Dort hat man einen jungen Baum auserkoren, der als "Osterbaum" fungiert und damit den fehlenden Brunnen ersetzen soll. Hier werden mithilfe eines Radladers rund 1000 handbemalte Eierschalen an den noch unbelaubten Zweigen befestigt, schreibt die Sächsische Zeitung. In Schechingen, so schreibt die Gmünder Tagespost, hat man den Ehrgeiz entwickelt, wieder in den Club der schönsten Osterbrunnen von Baden-Württemberg aufzusteigen. Von den 11 000 handgemalten Eierschalen gingen im vergangenen Jahr wegen eines Hagelsturms mehr als 3000 zu Bruch.

Es mutet eigenartig an, wenn man dieses Gewese um die Osterbrunnen mit dem eigentlich-en Brauch in Verbindung bringt: Anfang des 19. Jahrhunderts wollte man mit den geschmückten Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz zumindest daran erinnern, dass sauberes Trinkwasser früher mühsam von den Quellen in die hochgelegenen Dörfer getragen werden musste.

Weshalb man die Brunnen und Quellen durch diesen Frühjahrsputz ehrte und an die lebensspendende Funktion erinnerte.