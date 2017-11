Orgel von St. Markus klingt wieder

Sie hat ihre Stimme wieder - die Orgel von St. Markus in Coburg. Nach einer Generalüberholung wird das Instrument am Sonntag erstmals erklingen. Das feiert die Gemeinde mit einem festlichen Gottesdienst am Sonntag, 6. März (17 Uhr). Dabei wird Coburgs Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein in seiner Eigenschaft als Dekanatskantor Orgelmusik von Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und anderen spielen.

Die Orgel von St. Markus ist zwar kein historisches Instrument, inzwischen aber doch schon ein halbes Jahrhundert alt und war längst unüberhörbar in die Jahre gekommen. Kenner monierten nicht zuletzt den doch als sehr "metallisch" empfundenen Klang. Diesen Klang zu ändern, war eines der Ziele der Sanierung, für die Orgelbauer Edgar Töpfer aus Albertshofen gewonnen wurde. In monatelanger Arbeit hat Töpfer die "Königin der Instrumente" gründlich gereinigt, technisch überarbeitet und neu intoniert.



Insgesamt 16 Register

"Die Orgel ist vom Klang her runder geworden", freut sich Coburgs Kirchenmusikdirektor Peter Stenglein nach den ersten Begegnungen mit dem gründlich überholten Instrument. In der 60er-Jahren, als die Orgel gebaut wurde, habe man "sehr auf helle Obertöne gesetzt". Am Samstag wird die Orgel offiziell abgenommen - gemeinsam mit einem Orgelsachverständigen wird Stenglein dabei sein. "Und am Nachmittag werde ich dann üben", sagt Stenglein. Nach der grundlegenden Sanierung, bei der auch ein Register ausgetauscht wurde, besitzt die Orgel 16 Register, die auf zwei Manual und das Pedal verteilt sind. Dann sind die Probleme Vergangenheit, die die Gemeinde seit vielen Jahren plagten. Immer wieder bereitete das Gebläse Probleme. Bisweilen ging der Orgel regelrecht die Luft aus.

Eigentlich war der Gemeinde sogar schon empfohlen worden, eine komplett neue Orgel einzubauen. 2013 war das. Doch das wäre reichlich teuer geworden - geschätzte 300 000 Euro, ein Betrag, der für die kleine Kirchengemeinde kaum zu bewältigen gewesen wäre.

Die jetzige Lösung ist deutlich günstiger. Orgelbauer Edgar Töpfer bot an, die Orgel für ein Zehntel des Betrags zu sanieren und neu zu stimmen. Freilich: Auch 31 000 Euro sind viel Geld für die kleinste evangelische Kirchengemeinde in Coburg, die knapp 1000 Gemeindeglieder zählt und etwas abgeschieden im Thüringer Viertel liegt.

Wer die Kirche sehen will, muss sie erst mal suchen - das Backsteinensemble aus Kirche, Gemeindesaal und Pfarrerwohnhaus liegt hoch über der Stadt, zwischen Realschule CO II und Heinrich-Schaumberger-Schule, am Ende einer Sackgasse. Deshalb stand Patricia Goldbach-Keim als Fundraising-Referentin des Dekanats Coburg vor einer großen Herausforderung. Im Herbst hatte die Gemeinde dann immerhin schon die Hälfte des erforderlichen Geldes zusammen. 14 100 Euro sammelte die Gemeinde an Spenden bislang ein. Zuschüsse für die Sanierung gibt's kaum. Lediglich 3100 Euro kommen vom Kultusministerium. Der Rest müsse aus den eigenen Rücklagen finanziert werden, erklärt Pfarrer Heinrich Busch. "Wir haben keine historische Orgel", sagt Dieter Beck vom Kirchenvorstand. red