Ohne Präsenz funktioniert der Sport nicht

Ein besonderes Ereignis für den Aikido-Verein aus Forchheim: Heinz Patt (8. Dan), ein dem Verein über Jahre freundschaftlich verbundener Lehrer, hielt einen Lehrgang der speziellen Art ab. Der Lehrgang ging über zwei Tage, das Dojo war sehr gut gefüllt mit auswärtigen Teilnehmern und Forchheimer Vereinsmitgliedern.

Es ist immer wieder faszinierend, wie leichtfüßig sich Patt auf der Matte bewegt und wie scheinbar ohne Kraftaufwand der Angreifer geworfen werden kann. Dieses ist aber nur möglich, wenn die Körperhaltung und die Bewegungsmuster stimmen. Patt versteht es meisterlich, dieses bildlich zu erklären und erfahrbar zu machen. Diese vermittelten Bilder setzen sich fest und sind damit präsenter als Erklärungsversuche. Gemäß einer früheren Aussage möchte er nicht starre Haltungs- und Bewegungsmuster vorgeben, sondern Denkanstöße geben. Jeder Aikidoka bewegt sich ein wenig anders und lebt damit sein eigenes Aikido.

Wie bei früheren Lehrgängen geht Patt nach der Diskussion der Grundlagen zu den Schwerttechniken über. Er führte aus, wie wichtig Präsenz im Angriff wie in der Verteidigung ist. Ohne Präsenz und ohne den echten Willen zum Angriff oder zur Verteidigung bleibt das Tun energielos und ist nicht glaubhaft. Wie soll sich Vertrauen in der Ausführung der Techniken einstellen, wenn der Angreifer den Angriff nur andeutet und ihn nicht wirklich ausführen will. Das ist mit ein Grund für die Annahme, Aikido funktioniere nicht.

Nach Jahren intensiven Trainings stellte sich Markus Malz der Prüfung zum 1. Dan. Als Kindertrainer konnte er schon viel Erfahrung sammeln , so betrat er ruhig und gefasst die Matte. Voll konzentriert empfing er die sieben Angreifer und zeigte sein Können mit Techniken im Kniestand, im Stand, bei der Abwehr von Messerattacken und vielem mehr. Lehrer Rudi Schneider war sehr zufrieden. gr