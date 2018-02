Ohne Einsatz kein Gewinn

Hinter den vielschichtigen Aktivitäten der Scharfschützengesellschaft 1888 (SSG 1888) Weidhausen stehen viele Stunden, die von Mitgliedern ehrenamtlich in den unterschiedlichen Bereichen erbracht werden. Bei der Hauptversammlung machte Vorsitzender Günther Knauer deutlich, dass ohne dieses breite Engagement vieles nicht möglich wäre. Wünschenswert wäre aber, wenn auch neue Gesichter zu den Zusammenkünften am Donnerstag, Samstag und Sonntag kommen würden.

Die Bilanz des Vorsitzenden für 2016 fiel positiv aus: "Es konnten wieder hervorragende Erfolge erzielt werden. Der Name der SSG 1888 ist in Oberfranken, Bayern und Deutschland in den Schießsportkreisen bekannt." Stellvertretend nannte er Bernd Schneider (Vorderlader Freigewehr), der bayerischer Vize- und Deutscher Meister wurde. "Wir werden in den nächsten Jahren einige Reparaturen und die Erneuerung der Schießanlagen durchführen müssen", kündigte der Vorsitzende an. Unter anderem sei die Instandsetzung des Fangdachs im Pistolen- und Kleinkaliber-Stand geplant. Schatzmeister Klaus Knauer berichtete von 176 Mitgliedern (Vorjahr: 174). Dem Bericht des Festmeisters Günther Wagner war zu entnehmen, dass die Einnahmen aus den Veranstaltungen wichtig seien, um einen uneingeschränkten Schießbetrieb zu gewährleisten. Die Mitglieder folgten dem Vorstandsbeschluss, die Beiträge von 60 auf 66 Euro zu erhöhen. Bürgermeister Markus Mönch (parteilos) lobte die vielschichtigen Aktivitäten des Vereins. Er zähle zu den Aushängeschildern der Gemeinde.

Zum Ehrenmitglied wurde Vorsitzender Günther Knauer ernannt. Er ist seit 40 Jahren im Vorstand tätig und führt seit 32 Jahren den Verein als Vorsitzender. Dreimal konnte Günther Knauer die Königswürde erlangen. Seit vier Jahrzehnten versieht er das Amt des Rundenwettkampfobmanns, arbeitet seit 38 Jahren bei den Gaumeisterschaften und seit 25 Jahren bei den Bezirksmeisterschaften mit. Ehrungen für langjährige Treue nahmen Karl-Heinz Hesse, Harry Hesse, Thorsten Reuther, Manfred Gildner, Rainer Martin (jeweils 25 Jahre), Peter Eckardt (40 Jahre) und Jürgen Friedrich (50 Jahre) entgegen. Nachgereicht werden die Ehrungen an: Gerhard Malbrich, Udo Griebel, Peter Stüpfert (jeweils Ernennung zum Ehrenmitglied), Isabel Meier, Johann Geßlein (jeweils 25 Jahre Mitglied).

Alexandra Kemnitzer