Nur vier der 18 Mannschaften gehen mit einem neuen Trainer in die Saison

Am kommenden Freitag startet die Bayernliga Nord in die Saison 2017/18. Es ist die sechste Spielzeit seit der Ligareform 2012 im Verbandsspielbereich. 18 Klubs umfasst die Liga. Die Mehrheit der Vereine hat sich bei einer Befragung durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV), ob ausnahmsweise für ein Jahr mit 20 Vereinen gespielt werden soll, deutlich dagegen ausgesprochen. Daher mussten der ASV Neumarkt und der Neuling TSV Kornburg in die Südgruppe verschoben werden. Die Spielzeit beginnt mit dem Erlanger Stadt-Derby SC Eltersdorf gegen den Aufsteiger FSV Erlangen-Bruck.

Der Meister steigt direkt in die Regionalliga Bayern auf, wenn er eine Lizenz beantragt und diese auch bekommt. Der Vizemeister darf an der Relegation zur Regionalliga Bayern teilnehmen. Nur der Tabellenletzte steigt in die Landesliga ab. Die Vereine auf den Plätzen 15 bis 17 gehen in die Abstiegs-Relegation.

Auf den Trainerstühlen herrscht großenteils Konstanz. 14 Klubs haben ihre Übungsleiter behalten, vier gewechselt. Bei der SpVgg SV Weiden ist Stefan Fink neu für Franz Koller. Beim SV Erlenbach hat Sebastian Göbig von Hartmut Heinrich übernommen. Bei den Würzburger Kickers II gab es einen Wechsel innerhalb des Vereins. Claudiu Bozesan ist zur U19 gewechselt, von dort kam Christian Demirtas, der gleichzeitig auch Co-Trainer bei den Profis ist. Auch bei der SpVgg Ansbach gab es eine interne Lösung. Norbert Weidlein ist wieder zum Nachwuchs gewechselt. Von dort kamen Duane-Carol Collins und Marco Schülein, die ein gleichberechtigtes Trainergespann bilden. Nachstehend eine Übersicht über die personellen Wechsel bei den 18 Teams.



FC SAND: Zugänge: Adrian Reith (TSV Großbardorf), Fabian Röder (1. FC Schweinfurt 05 U19), Lars Medem (TSV Windeck Burgebrach), Johannes Bechmann (FC Schweinfurt 05) - Abgänge: Sebastian Stober (SV-DJK Unterspiesheim), Mario Knop (RSV Unterschleichach) - Trainer: Uwe Ernst (wie bisher)



FC SCHWEINFURT 05 II: Zugänge: Jannik Feidel (TG Höchberg), Johannes Sturm, Fabio Feidel, Patrick Albert, Moritz Renninger, Moritz Heusinger, Tim Westerhausen, Marcel Volkmuth (alle eigene U19) - Abgänge: Julian Glos (DJK Don Bosco Bamberg), Eren Özdemir (ASV Rimpar), Marcel Kühlinger (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach), Steffen Behr (TSV Aubstadt), Niko Papatzimos (FC 06 Bad Kissingen), Nicolas Riegler (TG Höchberg), Christoph Schmidt (TSV Aubstadt), Tayfun Inal (FV Lauda), Pascal Sachs (Ziel unbekannt) - Trainer: Ulli Baumann (wie bisher)



DJK AMMERTHAL: Zugänge: Ralph Egeter, Thomas Schneider, Abdreas Wendl (alle SpVgg SV Weiden), Michael Fischer (FC Tegernheim), André Karzmarczyk, Christian Knorr (beide FC Amberg) - Abgänge: Tomas Petracek (Ziel unbekannt), Andreas Müller (SpVgg SV Weiden), Florian Danner (SC 04 Schwabach), Marcel Fürsattel (SpVgg Ansbach) - Trainer: Jürgen Press (wie bisher)



DJK DON BOSCO BAMBERG: Zugänge: Julian Glos (1. FC Schweinfurt 05 II), Timo Strohmer (ASV Vach), Alassane Kane (SpVgg Bayern Hof) - Abgänge: Dominik Schütz (Baiersdorfer SV), Daniel Horcher (SV Memmelsdorf), Christos Makrigiannis, Marco Schmitt (beide FC Eintracht Bamberg 2010) - Trainer: Mario Bail (wie bisher)



DJK GEBENBACH: Zugänge: Johannes Böhm, Marco Seifert (SC Ettmannsdorf), Benedikt Dietrich, Johannes Hager (beide SV Hahnbach), Jonas Lindner (SpVgg Bayreuth), Julian Ceesay (FC Amberg), Davide Damiano (SV Sorghof) - Abgänge: Mario Zivatovic (DJK Seugast), Christoph Bäumler (TuS Rosenberg), Johannes Ritter (FC Amberg), Erdal Izmire, Cengiz Izmire, Manuel Hammer (alle SG Gebenbach/Ursulapoppenricht II) - Trainer: Faruk Maloku (wie bisher)



FC AMBERG: Zugänge: Raffael Stellmach, Pascal Tischler (beide SpVgg Greuther Fürth), Nico Herrndobler (SpVgg SV Weiden), Vincent Schweiger, Florian Schaar, Yannick Haller (alle eigene U19), Johannes Ritter (DJK Gebenbach) - Abgänge: Matthias Götz, Daniel Geisler. Dimitrios Nakou, Lennard Meyer, Caleb Clarke (alle Ziel unbekannt), André Karzmarczyk, Christian Knorr (beide DJK Ammerthal), Sven Seitz (DJK Vilzing), Andreas Graml, Michael Busch (beide SpVgg SV Weiden), Timo Hausner (SV 08 Auerbach), Scott Kennedy (Österreich, 2. Liga), Anton Schreyer (ASV Burglengenfeld), Marco Wiedmann (SpVgg Greuther Fürth II), Emmanuel Burgutzidis (TSV Kornburg), Julian Ceesay (DJK Gebenbach) - Trainer: Lutz Ernemann (wie bisher)



FC WÜRZBURGER KICKERS II: Zugänge: Maximilian Humpenöder (FC Deisenhofen), Tim Schleunung-Eimann, Louis Reinhart, Roman Hartleb (alle eigene U19), Nicolay Kutzop, Lukas Imgrund (beide SV Viktoria Aschaffenburg), Leonard Langhans (1. FC Nürnberg), Fabian Will (FC Astoria Walldorf), Josef Burghard (SpVgg Landshut), Dominik Meisel, Ferdinand Seifert (beide SpVgg Bayern Hof) - Abgänge: Dino Kardovic (Ziel unbekannt), Erik Schnell-Kretschmer (TSV Karlburg), Sebastian Fries (Würzburger FV), Sven Landshuter (SpVgg Ansbach), Adrian Dußler (TSV Abtswind), Leon Volz (SpVgg Greuther Fürth II), Nikita Kirik (BV Cloppenburg), Xin Steinhoff (ASV Rimpar), Dominik Brunnhübner, Lukas Boateng, Max Kümmet, Dominik Wüst (alle Ziel unbekannt) - Trainer: Christian Demirtas (bisher eigene U19) für Claudiu Bozesan (eigene U19)



FSV ERLANGEN-BRUCK: Zugänge: Max Bauernschmitt, Thomas Roas, Dirk Schrott (alle SpVgg Jahn Forchheim), Erdem Ünal (Türkspor Nürnberg) - Abgänge: Timm Raumer (SC 04 Schwabach), Paul Schulze-Zachau (pausiert), Sebastian Häunke (pausiert), Karlheinz Wiesenmayer (DJK Eibach), Vasileios Skerletidis (pausiert) - Trainer: Normann Wagner (wie bisher)



SC ELTERSDORF: Zugänge: Bastian Herzner (SV Seligenporten), Maximilian Göbhardt (SpVgg Jahn Forchheim), Tugay Akbakla (TSV Kornburg), Filip Tadic (FC Serbia Nürnberg), Branislav Dipanov (Jugoslavia Erlangen) - Abgänge: Patrick Hagen (SpVgg Jahn Forchheim), Tim Zessinger (Baiersdorfer SV), Rico Röder (ASV Vach), Christopher Uwadia (SC Feucht), Daniel Grieß, Fabian Stange (beide Ziel unbekannt) - Trainer: Bernd Eigner (wie bisher)



SPVGG ANSBACH: Zugänge: Marcel Fürsattel (DJK Ammerthal), Sven Landshuter (FC Würzburger Kickers II), Tobias Dietrich (ASV Neumarkt), Sebastian Beck (SC Aufkirchen), Nicolas Müller (SpVgg Steinachgrund) - Abgänge: Marco Pfeffer (TSV Nördlingen), Andreas Engelhardt (SV Ornbau), Majid Salis Jara (Türk Spor Bad Schwalbach), Sven Becker (ASV Neumarkt) - Trainer: Duane-Carl Collins und Marco Schülein (beide bisher Nachwuchs SpVgg Ansbach) für Norbert Weidlein (Nachwuchs SpVgg Ansbach)



SPVGG BAYERN HOF: Zugänge: Mikel Seiter (SpVgg Bayreuth), Lucas Komberec (SV Poppenreuth), David Oxenfart (FSV Zwickau), Christopher Schulz ( FC Lokomotive Leipzig), Tom Feulner (FC Carl Zeiss Jena), Daniel Jenne (Dynamo Ceské Budejovice / 2. Liga Tschechien), Matej Kyndl (FK Tachow / 3. Liga Tschechien), Malik McLemore (SV Gonsenheim), David Guyon (SpVgg Oberkotzau) - Abgänge: Lukas Krbecek, Kagan Yildirim, Eduard Rott (alle Ziel unbekannt), Florian Rupprecht (SpVgg SV Weiden), Arthur Odenbach (SV Weidenberg), Dmytro Antonyuk (SV Poppenreuth), Marcin Czaban (SpVgg Selbitz), Alassane Kane (DJK Don Bosco Bamberg), Thomas Stock (VfB Auerbach), Tomas Krbecek (TSV Bogen), Martin Holek (SV Wacker Burghausen) - Trainer: Miloslav Janovsky (wie bisher)



SPVGG JAHN FORCHHEIM: Zugänge: Patrick Hagen (SC Eltersdorf), Artan Selmani, Jens Wartenfelser, Tino Stahl (alle Baiersdorfer SV), Patrick Titzmann, Andre Jerundow (FC Eintracht Bamberg 2010), Firat Güngör (SV Bosporus Coburg), Philipp Na-gengast (DJK Weingarts), Bojan Sremcevic (ASV Neumarkt), Patrick Oeser (SpVgg Etzelskirchen) - Abgänge: Maximilian Göbhardt (SC Eltersdorf), Felix Burkel (SV Buckenhofen), Senad Bajric (DJK-SC Oesdorf), Max Bauernschmitt, Thomas Roas, Dirk Schrott (Torwart-Trainer, alle FSV Erlangen-Bruck), Marcus Kredel, Dominik Zametzer (beide ASV Vach), Alexander Schulz, Sven Wieczorek (beide Ziel unbekannt) - Trainer: Christian Springer (wie bisher)



SPVGG SV WEIDEN: Zugänge: Andreas Müller (DJK Ammerthal), Florian Rupprecht (SpVgg Bayern Hof), Andreas Graml, Michael Busch (beide FC Amberg), Andreas Schimmerer (SV Etzenricht), Martin Bächer (SV Mitterteich), Lukas Wiesnet, Jonas Heimerl, Christian Langendorf, Matthias Heinl (alle eigene U19) - Abgänge: Ralph Egeter, Thomas Schneider, Andreas Wendl (alle DJK Ammerthal), Nico Herrndobler (FC Amberg), Alexander Jobst (SV Donaustauf), Ibrahim Devrilen (SV Etzenricht), Lukas Hudec (TSV Detag Wernberg), David Dobras (SV Mitterteich), Tomislav Galovic (pausiert), Tobias Plößner (pausiert) - Trainer: Stefan Fink (zuletzt vereinslos) für Franz Koller (SV Neukirchen b. Heilig Blut)



SV ERLENBACH: Zugänge: Jakob Traut, Niko Koukalias (beide SV Viktoria Aschaffenburg), Julian Steigerwald (FC Bayern Alzenau), Marius Heinlein (Spfr. Seligenstadt), Jannik Schmitt, Johannes Feyh (beide SV Alemannia Haibach), Philipp Dorn (VfR Goldbach) - Abgänge: Andreas Patsiouras (TuS Röllbach), Patrick Badowski, Carsten Albrecht (beide DJK Hain), Emre Yegin (Türk. FV Miltenberg), Giulio Fiordellisi (FC Hösbach), Paul Heinrich (pausiert), Eren Adigüzel, Sinan Kaplan (SV Vatan Spor Aschaffenburg), Marcello Fiorentini (SV Alemannia Haibach), Batuhan Yücetürk, Murat Akcay, Ferdinand Jankovic, Alexander Becker (alle Ziel unbekannt), Jens Mehrmann (SV Großwallstadt) - Trainer: Sebastian Göbig (bisher VfR Goldbach) für Marco Roth (pausiert)



SV VIKTORIA ASCHAFFENBURG: Zugänge: Hamza Boutakhrit (SG Bad Soden), Nils Herdt (Eintracht Frankfurt), Ricardo Döbert (FC Bayern Alzenau), Johannes Gerhart (VfB Oldenburg), Raphael Klausmann, Marco Wadel, Philipp Topic (alle eigene U19), Christian Breunig (SV Alemannia Haibach) - Abgänge: Jakob Traut, Niko Koukalias (beide SV Erlenbach), Nicolay Kutzop (FC Würzburger Kickers II), Marius Trippel, Sascha Wolfert, Dennis Baumann (alle Ziel unbekannt), Tim Glanz (SV Alemannia Haibach) - Trainer: Jochen Seitz (wie bisher)



TSV AUBSTADT: Zugänge: Marino Müller (FC Schweinfurt 05), Steffen Behr, Christoph Schmidt (beide FC Schweinfurt 05 II), Julius Büttner (TSV Großbardorf), Benedikt Stöcker (DJK Dampfach) - Abgänge: Ulrich Scheidel (TSV Unterpleichfeld), Jonas Schirber, Niklas Müller (SG Unsleben / Wollbach), Jonas Alber (TSV Großbardorf) - Trainer: Josef Francic (wie bisher)



TSV GROSSBARDORF: Zugänge: Lukas Illig (FC Schweinfurt 05), Jonas Alber (TSV Aubstadt) - Abgänge: Markus Kirchner, Johannes Kanz (pausieren beide wegen Studiums), Adrian Reith (FC Sand), Lucas Fleischmann (TSV Münnerstadt) - Trainer: Dominik Schönhöfer (wie bisher)



WÜRZBURGER FV: Zugänge: Sebastian Fries (FC Würzburger Kickers II), Jan Krämer, Jannis Thein (beide FC Würzburger Kickers U19), Ben Müller (1. FC Nürnberg) - Abgänge: Adrian Hatcher, Kevin Dees (beide TSV Unterpleichfeld), Daniel Mache (Ziel unbekannt), Christian Steinmetz (SV Bütthard), Martin Eperjesi (FVgg Bayern Kitzingen), Jakub Phouthavong (Dettelbach u. O.)

- Trainer: Marc Reitmaier (wie bisher)