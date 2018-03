Nur die Jungen dürfen dabei sein

Ach, früher war doch alles noch viel persönlicher: Da trafen sich die Wolfsdorfer "Raspelbuben" kurz vor Ostern auf dem Dorfplatz oder irgendwo anders im Dorf, um sich für das "Raspeln" während der Osterfeiertage zu verabreden. Heutzutage gründen die Jugendlichen eine Whatsapp-Gruppe und kommunizieren via Smartphone. Doch ganz ohne persönlichen Kontakt geht es dann manchmal doch nicht. Denn die Jüngeren unter den "Raspelbuben" sind noch nicht im Besitz eines Handys.

Wie lange schon die Wolfsdorfer "Raspelbuben" während der Kartage ihre Runden durch das Dorf drehen, ist nicht überliefert. Allerdings haben sich die Gebete und Sprüche, die die Jungen rufen, garantiert in den vielen Jahren nicht sehr verändert und wurden von Generation zu Generation weitergegeben.

Bereits am Gründonnerstagabend treffen sich die Buben des Dorfes, um bei ihrer ersten Runde zu beten und die lateinischen Worte "Ave Maria Gratia plena" zu rufen, was übersetzt "Gegrüßet seist du Maria" bedeutet. Am Karfreitag laufen sie bereits um 6 Uhr durch das Dorf, um die Bewohner zum Gebet aufzufordern. Bei einem zweiten Dorfrundgang rufen die Kinder und Jugendlichen "Um Achta nauf"m Staffelberg". Hierbei wird zum Gebetsgang auf den Staffelberg und zum Besuch der Andacht in der Adelgundiskapelle aufgerufen.

In Wolfsdorf dürfen - anders wie vielleicht in anderen Dörfern rund um Bad Staffelstein - nur die Jungen diesen alten Brauch ausüben. Bisher ist man im Ort noch nicht in die Verlegenheit gekommen, Mädchen mitlaufen zu lassen, denn es war bisher immer genügend männlicher Nachwuchs vorhanden.

In diesem Jahr sind es acht Jungen, die am "Raspeln" teilnehmen. Mitmachen dürfen die Wolfsdorfer Buben ab etwa sechs Jahren. Für die Jüngeren ist manchmal gar nicht so einfach, mit den Älteren Schritt zu halten, bereits nach etwa 25 Minuten haben die "Raspelbuben" alle Straßenzüge abgelaufen.

Bei den "Raspeln" oder auch "Ratschen" gibt es die unterschiedlichsten Konstruktionen. Peter Weiß erzählt, dass seine beiden hölzernen "Lärminstrumente" der Wolfsdorfer Gerhard Dusold gebaut hat. Die Ältere stammt aus dem Jahr 1975, seine Jetzige hat er 2011 bekommen. Simon Müller zeigt eine "Klöppern", die sein Uropa gebaut hat und mit der bereits sein Vater in den 60er Jahren unterwegs war. Er bevorzugt jedoch eine moderne "Raspel". Viele sind wie eine Art Spieluhr aufgebaut. Auf einer mit einer Kurbel versehenen Walze befinden sich Erhöhungen. Diese laufen an dünnen, unter Spannung stehenden langen Holzschindeln vorbei, wodurch das typische Geräusch erzeugt wird. Es gibt jedoch auch Modelle, die wie eine Art Hammerwerk funktionieren.

Am Karsamstag Nachmittag holen sich die Buben ihren "Lohn" für ihren Dienst bei den Dorfbewohnern ab. Sie rufen dabei den Spruch: "Ihr lieben Leut", gebt Eier raus, auf die Osterfeier. Ihr lieben Leut" gebt Eier her, dann legen eura Hühner Tausendmal mehr. Halleluja, Eier raus, Christus ist erstanden". Bis zu 80 rohe Eier sammeln sie so im ganzen Dorf ein. Natürlich sind ihnen Süßigkeiten oder Geldspenden lieber, aber Eier und Ostern, das gehört eben nun mal genauso wie das "Raspeln" unzertrennlich zusammen.