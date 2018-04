Neues Leben im Possecker Pfarrheim

Das Pfarrheim in Posseck wird wieder mit Leben erfüllt. Darüber freut sich nicht nur die Pfarrei St. Johannes der Täufer und die Kirchengemeinde, sondern die ganze Dorfgemeinschaft. Denn das Pfarrheim ist ein wichtiges Begegnungszentrum.

Möglich war dies, so erklärten Pfarradministrator Pater Helmut Haagen und Kirchenpfleger Helmut Müller, weil ein kürzlich nach Posseck zugezogenes Ehepaar sich bereit erklärte, die Bewirtung im Pfarrheim zu übernehmen. Wie groß die Freude in Posseck ist, zeigte auch der Musikverein Größau-Posseck, der zum Empfang mit Ständerla aufspielte. Sogar Bürgermeister Hans Pietz war gekommen.

Das Ehepaar Christiane und Michael Heppner war schon einige Zeit in Pressig wohnhaft und zog Mitte Dezember 2016 in das Pfarrhaus in Posseck. Da beide schon in der Gastronomie tätig sind, war es nahe liegend, sie zu fragen, ob sie nicht das benachbarte Pfarrheim bewirtschaften möchten, erklärte Kirchenpfleger Müller. Und er war sehr froh über die Zusage des Ehepaares, denn seit Oktober 2015 stand das Pfarrheim so gut wie leer.

Bürgermeister Hans Pietz bezeichnete das Pfarrheim als eine wichtige Einrichtung für Posseck. Es biete Raum und Platz für die Kirche sowie Kultur und sei vor allem auch für die Vereine und die Dorfgemeinschaft. Pater Helmut Haagen wünschte dem Ehepaar Heppner Glück, Gottes Segen und ein gutes Gelingen in dem Pfarrheim. eh