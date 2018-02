Neue Aufgabe in Kanada

Mit Alexander Thürmer verliert zum Jahresende der Markt seinen Bauhofleiter und ein Ratsmitglied. Thürmer wird als Bauleiter zu einem großen Stromtrassenbau in Kanada wechseln. Deswegen bat er den Rat um Entbindung vom Amt. Nachfolger auf der Liste der Freien Wähler ist rein rechnerisch der amtierende Bürgermeister. Dieser kann deswegen nicht Nachrücker sein. So wird der Nächstplatzierte, Manfred Bischoff, angeschrieben, ob er das Ehrenamt annehme. Am 10. Januar ist seine voraussichtliche Vereidigung vorgesehen.

"Die Entbindung vom Amt ist kein Automatismus", erklärte dazu Konrad Rosenzweig (CSU) und verwies auf einen Fall vor Jahren, als der Marktgemeinderat ein Rücktrittsgesuch mit einer Stimme Mehrheit ablehnte. "Das ist kein Amt wie eine Vereinstätigkeit, das man so einfach niederlegen könne."

Thürmer habe er sehr zu schätzen gelernt, nicht zuletzt wegen seines unübertreffbaren Fachwissens und der Ortskenntnis davon, was wo ansteht. Auch Taut bedauerte das Ausscheiden seines ehemaligen Schülers und Nachbarn aus beiden Aufgaben. Wiesenttal wird auch ein aktives Vereinsmitglied verlieren und sich nach einem neuen Träger der Erntekrone umsehen müssen. Lp